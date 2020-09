Nuovamente protagonista Serena Enardu e non per situazioni piacevoli. La donna è infatti esplosa di rabbia sui social network a causa di un episodio che si è verificato nella città di Milano. In particolare su una strada del capoluogo lombardo. Il suo attacco è stato riservato al famoso rapper Sfera Ebbasta. Ma cosa è successo? Stando al racconto dell’imprenditrice sarda fatto tramite Instagram stories, è accaduto un incidente a suo figlio Tommaso mentre era intento a camminare.

Infatti è caduto per terra mentre si trovava sul monopattino. In quei frangenti concitati è passato proprio l’ex giudice di X-Factor, che ha deciso di non aiutarlo e di inveire contro il figlio dell’ex gieffina. Le sue dichiarazioni sono state pungenti nei confronti del cantante, che al momento non ha replicato a queste accuse. Secondo quanto riferito dalla Enardu, sono partite delle minacce da parte di Sfera Ebbasta proprio all’indirizzo di Tommaso. Vediamo cosa ha rivelato. (Continua dopo la foto)















Serena ha quindi affermato: “Tommaso è caduto dal monopattino davanti Sfera Ebbasta che si è precipitato, ha abbassato il finestrino e l’ha minacciato di picchiarlo qualora non si fosse abbastanza fatto male durante la caduta, perché ha dovuto frenare in maniera irruenta il suo Porsche”. In seguito, l’ex di Uomini e Donne ha continuato a parlare finendo nell’ironia. Il suo auspicio è che la fidanzata dell’uomo possa averlo rimproverato per l’atteggiamento assunto ieri. (Continua dopo la foto)















“La prossima volta scendi e verifica se il ragazzo si è fatto male invece di fare il ‘fighetto’ davanti la tua fidanzata, che spero ti abbia fatto un caz….one per quanto sei meschino e piccolino”. Al momento dell’accaduto lei non era presente sul luogo, ma ha voluto taggare Sfera Ebbasta per denunciare il suo comportamento. Serena ha poi rassicurato sulle condizioni fisiche del figlio: “Tommaso non si è fatto nulla. Io non ero con lui, ma Tommaso sta bene”, ha concluso. (Continua dopo la foto)









Recentemente è stata minacciata a causa di una svastica apparsa in una foto in occasione del compleanno di una sua amica: “Sono stata appellata ignorante, in mille modi da giornalisti, influencer, laureati che probabilmente prima di aprire la bocca non hanno dato neanche una lettura alla legge. Le persone mi dicono ‘stai tranquilla che tra poco non se ne parlerà più e succederà altro’. No, non mi va bene, perché non ho commesso reati. Io sono vittima di reati perché minacciata”.

