“La dignità non ha prezzo…”. Stefania Orlando al GF Vip, scoppia il ‘caos’. Parla ‘lui’ e ci va giù pesante

Stefania Orlando sarà una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il debutto di lunedì 14 settembre, venerdì ci sarà il secondo appuntamento con l’ingresso dei restati concorrenti. La Orlando entrerà tra tre giorno e in molti si sono chiesti se l’ex marito dell’attrice, Andrea Roncato, guarderà la sua ex compagna.

In un’intervista concessa al settimanale Mio, l’attore ha voluto chiarire la sua posizione in merito: “Non è una trasmissione che guardo e preferisco un bel film su Netflix. Per me non ha nessun valore artistico: se uno vuole rilanciare la sua carriera deve darsi da fare e farsi venire delle idee”. Dopo il divorzio i due sono rimasti in rapporti civili, ma pare che ultimamentele cose cose siano cambiate. (Continua a leggere dopo la foto)















I due sono stati sposati dal 1997 al 1999. Il matrimonio è finito per una decisione di lei, che non accettava la vita estremamente sregolata di lui. “Invece di stare a casa e fare il marito, passavo le notti fuori. Stavo in discoteca e tornavo a casa la mattina. Quando mi offrivano la cocaina, ci cascavo. È stato un periodo terribile. Stefania ha sofferto molto e non me lo perdonerà mai”, aveva raccontato a Nuovo. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma su un ipotetico incontro davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip l’attore è assolutamente contrario: “Confronto in diretta? Non ci penso proprio. Io e Stefania siamo stati sposati per due anni, ma da 23 anni a questa parte io non c’entro più niente con lei. Chiameranno suo marito”, ha dichiarato in un’intervista al settimanale Mio. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “Confessioni su di me? Non vedo cosa possa raccontare di me che non sia mai stato raccontato. Potrà dire che non andavo bene come marito, ok. Io potrei raccontare molte cose, ma non l’ho mai fatto perché credo che siano fatti nostri. Se lei reputerà giusto raccontare di me, va bene, ma non andrei in tv a litigare. La dignità non ha prezzo”.

