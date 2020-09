Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, le prove a ‘Ballando’ sono di ‘fuoco’. E il gossip esplode (di nuovo)

Mancano pochissimi alla prima puntata di “Ballando con le Stelle”, lo show condotto da Milly Carlucci che vede protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione alle prese con il ballo. Dopo due slittamenti causa coronavirus, l’appuntamento con lo show di Rai Uno è stato confermato per il 19 settembre.

Le coppie che scenderanno in campo sono composte da: Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Rosalinda Celentano e Samuel Peron. E ancora Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani e Tove Villfor, Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Alessandra Mussolini e Mykael Fonts.















E tra una delle coppia pare sia nato qualcosa. I due non hanno mai confermato e, anzi, il ballerino ha smentito categoricamente le voci che si sono rincorse in questi giorni. Stiamo parlando di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. La conduttrice, orfana della trasmissione "La prova del cuoco", si è buttata a capofitto in questa nuova esperienza e il feeling con il suo maestro di ballo è ormai sotto gli occhi di tutti.















A inchiodarli anche una foto pubblicata da Diva e Donna che li immortala a passeggio tra le vie di Roma mano nella mano. "Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione", aveva spiegato a Super Guida Tv, specificando che tra lui e la Isoardi c'è feeling lavorativo.









Ma a guardare le immagini degli allenamenti sembra che questo feeling non sia solo ”lavorativo”, perché tra un passo e un altro scappa anche qualche bacio sulla spalla. Durante l’allenamento, infatti, i due hanno cominciato a scherzare, tra battute e frecciatine. Insomma, hanno mostrato una certa affinità che continua ad alimentare il gossip.

