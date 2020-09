Se tanti amano Federica Panicucci e la riempiono di complimenti sotto a ogni foto, non va sempre così per la sua dolce metà, Marco Bacini. L’imprenditore è spesso finito nel mirino degli hater ed è risuccesso sotto l’ultima foto social che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Una foto di coppia in cui lui e la conduttrice di Mattino Cinque sorridono felici e innamorati al Baglioni Hotel di Venezia. Lunga la didascalia lasciata da Bacini, che dice di essere già pronto per cena. "Se di tutto va trovato un lato positivo quello di questo difficile periodo è che ci ha fatto riscoprire la bellezza della nostra Italia, l'eccellenza nell'ospitalità, nella qualità del cibo e la bellezza delle nostre città d'arte", scrive sotto allo scatto.















Ma i fan si sono concentrati sulla foto in sé, che tra l'altro è una come tante andando a guardare con attenzione il suo profilo. La lunga didascalia ha lasciato il tempo che trovava e gli hater ne hanno approfittato per provocarlo prendendo a pretesto il suo aspetto fisico e l'amore per la conduttrice di Canale 5.















"Che scarpe da tamarro", scrive un utente. Ma Bacini non è uno che resta a guardare. Già altre volte ha risposto per le rime agli odiatori di turno e l'ha fatto anche stavolta: "Lei è un dilettante privo di fantasia persino come hater, figuriamoci nella vita. Metta la testa sui libri e oggi non si distragga in aula visto che hanno riaperto le scuole e immagino che dovrà finire ancora le elementari".











E un altro attacca: “Hai messo un naso finto per il carnevale di Venezia”. Ma nche a lui Marco Bacini replica: “Dare importanza a chi ha più bisogno è la mia buona azione quotidiana”. Non meno piccata la risposta a chi lo accusa di “fare troppe lampade”: “Ha ragione, il fatto che lei veda un centro abbronzante denota la necessità di una visita da uno specialista. E anche bravo”.

