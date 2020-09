Cristiano Ronaldo, l’ultima follia per Georgina: questo anello da sogno. Il prezzo choc

Il nome di Georgina Rodriguez è rimbalzato in ogni dove nei giorni scorsi. La compagna di Cristiano Ronaldo ha partecipato alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia e, nemmeno a dirlo, appena arrivata sul red carpet ha conquistato tutti i flash dei fotografi. Ma ha anche commesso una gaffe che non è passata inosservata.

Per questo motivo le sue foto hanno iniziato a fare il giro della rete e, tra ironia e cattiveria, raccolto i commenti di tantissimi utenti. Cosa è successo? Quando Georgina è arrivata al Lido si è fermata per salutare i fotografi ma proprio uno di questi movimenti l’ha tradita rivelando così quello che doveva rimanere nascosto. O meglio, non doveva proprio esserci. All’interno della giacca è spuntato il cartellino con il prezzo ancora attaccato. (Continua dopo la foto)















Il popolo di Twitter non si è certo lasciato sfuggire la gaffe che nessuno probabilmente si aspettava da Georgina, sempre così impeccabile e attenta ai dettagli. Ma in ogni caso, nonostante le foto abbiano fatto il giro del mondo, le critiche saranno scivolate addosso alla dolce metà di CR7. Tanto più che ora si parla di lei per ben altri motivi. (Continua dopo la foto)















Si sa che Cristiano Ronaldo non bada a spese. E tra orologi e macchine extra lusso, anche nei regali alla sua Georgina non è da meno. Per lei il campione portoghese ha speso ben 615mila sterline (circa 700mila euro) per un magnifico gioiello tempestato di diamanti, scrivono i tabloid britannici. L’anello da mille e una notte è firmato Cartier e Georgina l’ha mostrato a fine agosto su Instagram. (Continua dopo le foto)











Quindi il Sun, osservando con attenzione la foto del gioiello, ha fatto i conti in tasca a Ronaldo che ha così guadagnato la prima posizione della classifica stilata GamblingDeals degli anelli di fidanzamento più costosi nel mondo del calcio. Al secondo posto Jordan Pickford. Il portiere della nazionale inglese ha chiesto la mano di Megan Davison con un anello da mezzo milione di sterline. Terzo posto per Ashley Cole che per portare all’altare Cheryl ha sborsato 250mila sterline. Medaglia d’oro per CR7 che, come detto, avrebbe speso quasi 700mila euro.

