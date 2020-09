“È stato meraviglioso…”. Asia Argento, la confessione in tv tra le lacrime. Non è proprio riuscita a trattenersi

Asia Argento non è riuscita a trattenere le lacrime. È accaduto durante la puntata di Oggi è un altro giorno, durante un’intervista moderata da Serena Bortone. Un focus inedito nella vita privata dell’attrice, regista e sceneggiatrice italiana. Asia Argento ha raccontato nel dettaglio il suo rapporto con i genitori. Una storia segnata anche da assenze e silenzi che Asia ha ripercorso con viva emozione.

Una carriera che ha spesso fatto incrociare il suo successo con quella del padre. Dario Argento, noto regista italiano dalla forte indole creativa e visionaria, oggi ha 80 anni, e ha decisamente iniziato la figlia al mondo del cinema e della recitazione. Protagonista di diverse pellicole cinematografiche, Asia Argento è stata anche una figlia, sicuramente ben voluta.















Lo ha ammesso tra le lacrime: "Vedere mio padre mi commuove perché gli voglio tanto bene, perché sono una donna adulta e lui è un uomo adulto, ora ha compiuto 80 anni e si tirano un po' le somme di una vita. Mio padre è stato ed è un padre meraviglioso e lui lo sa perché glielo ho già detto". E la commozione nel ripensare a quel rapporto di affetto e alle volte di assenza non ha permesso di trattenere le lacrime.























Alla luce delle esperienze di vita personale, Asia oggi è anche una madre, ma ha sottolineato "più presente e attenta" nei riguardi di Anna Lou e Nicola, rispetto a quanto possa essere stata la madre nei suoi riguardi. E un bilancio non può che essere un passaggio obbligato quando alcuni ricordi, tradotti in emozioni, bussano alla propria porta. La vita di Asia si riassume in queste parole.

“Non posso dire di essere il ritratto della felicità, però posso dire che con tutte le prove che mi ha dato la vita, mi sono sempre rialzata. Credo molto nella resilienza e spero sempre che tutto un giorno quello che ho fatta rivelerà il suo senso. Credo di meritare l’amore e la felicità[…] Mi sono spesso sentito sbagliata e mi sono punita cercando le persone sbagliate al mio fianco”.

