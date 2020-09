Tommaso Zorzi è il concorrente più giovane del GF Vip. Lo conoscete? Ecco perché è famoso

Tommaso Zorzi, anche lui tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Giovanissimo ma già una vera e propria celebrity popolare sui social. Alle spalle ha all’attivo molte apparizioni sul piccolo schermo, come Riccanza, Dance Dance Dance e Pechino Express. L’edizione autunnale del reality show vedrà il giovane influencer e imprenditore alle prese con una nuova ed esilarante avventura televisiva.

Fedele amico di Aurora Ramazzotti, fin da quando i due erano piccolissimi. Una storia d'amore con Marco Ferrero, che ha poi raggiunto il capolinea, il giovane Tommaso Zorzi, classe 1995, è un ragazzo dalla mente brillante. Figlio di Lorenzo Zorzi, manager, e di Armanda Frassinetti, dietista, Tommaso ha anche una sorella, Gaia. Conosce il successo dopo la partecipazione a Riccanza DeLuxe, e da lì è diventato influencer.















Dopo Dance Dance Dance su Tv8 e Pechino Express, Tommaso Zorzi prende le redini della conduzione del pre-show de La pupa e il secchione e viceversa su Mediaset Play, insieme a Giulia Salemi, per poi fondare la "House of Talent", allo scopo di sostenere e finanziare la progettualità nel mondo dello spettacolo e della televisione con al suo fianco Leonardo Bongiorno, figlio di Mike Bongiorno.















Ma nella sua vita, Tommaso ha anche intrapreso due relazioni molto importanti, la prima con Marco Ferrero e successivamente con Armando Condemi. E a tal proposito, proprio il 13 maggio 2020 Tommaso Zorzi ha dato alla luce il suo primo prodotto editoriale, ovvero un romanzo ispirato alla sua vita personale dal titolo: "Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri".









E dentro la casa più spiata d’Italia non entrerà con il presupposto di vincere. Tommaso Zorzi ha dichiarato al settimanale Chi che il Grande Fratello Vip sarà per lui l’occasione giusta per fare conoscere a tutti il suo carattere esplosivo e il suo animo appassionato di creatività ed espressività. Le sue grandi passioni? Il ballo, il canto e l’intrattenimento. Insomma, se ne vedranno di belle.

