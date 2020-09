“E… ho detto sì”. Così, sotto a una foto che lo ritrae proprio nel momento romantico della proposta di fronte al lago di Braies, sulle Dolomiti, l’ex tronista di Uomini e Donne dà il grande annuncio a tutti i suoi fan: si sposa! Pioggia di like e felicitazioni sotto al post.

Anche da amici vip ed ex protagonisti di UeD come Giulia De Lellis, Sabrina Ghio, Cecilia Zagarrigo, l’ex Velina di Striscia la Notizia Giulia Calcaterra e l’ex Pupa Elena Morali. Fiori d’arancio in arrivo per Alex Migliorini, che come detto dà la notizia attraverso lo scatto su un pontile, con il compagno in ginocchio e l’anello tra le mani. Alex è stato il secondo tronista gay nella storia di Uomini e Donne dopo Claudio Sona. (Continua dopo la foto)















All’epoca della sua partecipazione al dating show di Canale5, Alex Migliorini scelse Alessandro D’Amico ma la loro relazione finì pochi mesi dopo la scelta in studio. Successivamente i due furono inoltre protagonisti di un botta e risposta sui social, scatenato da una foto finita in rete che mostrava Migliorini intento a baciare Richard, ex compagno di D’Amico. E Alex disse poi di avere baciato proprio l’uomo per il quale Alessandro lo aveva lasciato. (Continua dopo la foto)















Del nuovo compagno e futuro marito si sa poco e niente. La loro relazione va avanti da oltre un anno e si tratta di un legame vissuto a distanza per via dei differenti impegni lavorativi. Lo ha raccontato lo stesso l’ex tronista, condividendo con i suoi follower la difficoltà di restare lontano dal suo compagno, di professione è un architetto che, almeno stando a quanto scrive Migliorini sui social, è spesso in Francia. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram And… I said YES @l.1observer ❤️🥰💍 Un post condiviso da ALEX MIGLIORINI (@alexmiglioreal) in data: 13 Set 2020 alle ore 2:43 PDT



Anche durante l’ultimo compleanno di lui, caduto il 21 giugno scorso, l’ex volto di Uomini e Donne si è dovuto “accontentare” di un video di auguri a distanza, un filmato condiviso in un post su Instagram la cui didascalia lasciava intendere una grande nostalgia. Di lui, che è particolarmente geloso della sua privacy, non si conosce nemmeno il nome. Alex, almeno sui social, lo chiama solo con il nomignolo “Puggy”.

