Federico Fashion Style, una bella notizia. Poco fa il parrucchiere delle dive, al secolo Federico Lauri, ha deciso di condividere pubblicamente tutta la sua gioia, come scrive su Instagram: è finalmente guarito dal Covid-19. Era stato uno dei primi volti noti e influencer a contrarlo e a comunicare quotidianamente, giorno dopo giorno, il suo isolamento.

A fine agosto era tornato con i sintomi da una vacanza in Sardegna e aveva subito sottolineato di essersi isolato a casa. Successivamente, la notizia della chiusura del suo salone a Anzio ha trovato ampio risalto sui media e il tampone è stato disposto anche a tutti i suoi dipendenti. Il noto hair stylist spiegò di avere “sintomi stranissimi” esortando i fan che avevano frequentato luoghi affollati a fare il tampone. (Continua dopo la foto)















“Sono a casa in assoluto isolamento – rivelava un paio di settimane fa Federico nel post – ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! È importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati”. (Continua dopo la foto)















Ora, sempre sui social, ha pubblicato il referto della Asl di Roma che conferma l’avvenuta negativizzazione. Dopo essersi detto “molto felice di essere uscito da questo tunnel scuro”, fa alcune considerazioni: “Io che ci sono passato in prima persona voglio dire pubblicamente che la superficialità alcune volte come mantenere le distanze o magari la leggerezza di togliere la mascherina anche se siamo all’aperto dove c’è assemblamento di persone non deve mai più capitare!”. (Continua dopo foto e post)











“Sono stato anche fortunato perché ci sono persone che stanno molto male e io fortunatamente l’ho preso in maniera leggera – continua nell’ora volterò pagina e ritornerò alla mia vita, al mio lavoro con la consapevolezza di non abbassare mai la guardia! Grazie per tutti i supporti morali che mi avete regalato con sms standomi vicino e facendomi anche per un momento non pensare a questo brutto virus! Federico. #covid_19”.

