In molte regioni italiane è finalmente ricominciata la scuola dopo ben 6 mesi di stop a causa della pandemia da coronavirus. Oggi, lunedì 14 settembre, è dunque il primo giorno che si ritorna sui banchi. Tra i tanti studenti e le tante studentesse che riprendono il loro percorso scolastico, c’è anche la figlia di Antonella Clerici, Maelle. Quest’ultima ha iniziato le scuole medie e la sua mamma ha voluto dedicarle un post pubblicato su Instagram per puntare l’attenzione su questo.

Nella conduttrice televisiva tanta commozione nelle sue parole. Ha voluto sostenerla anche pubblicamente e la ragazzina avrà sicuramente apprezzato questo gesto del suo genitore. Moltissimi commenti positivi sono giunti anche dalle migliaia di follower della donna. Normalmente Antonella non mette in mostra la figlia, ma questa volta ha voluto fare un'eccezione essendoci un avvenimento importante. Vediamo cosa ha scritto nella didascalia a corredo della foto.















Queste le frasi scelte dalla popolare presentatrice Rai: "Si va…prima media. Primo giorno di scuola…Entri bambina uscirai adulta…Buon cammino amore mio". Nello scorso mese di giugno la Clerici aveva immortalato Maelle mentre salutava i suoi compagni delle scuole elementari. Un incontro simbolico, al termine del lockdown, visto che in precedenza non avevano avuto modo di vedersi. Per le due c'è una nuova fase della vita, con una scuola nuova a Novi Ligure.















Da circa due anni mamma e figlia vivono ad Arquata Scrivia, in un'abitazione di campagna, assieme al compagno della donna, Vittorio Garrone. Ecco quali sono stati i principali commenti dei suoi fan: "Inizia un nuovo capitolo di questa vita meravigliosa, buona giornata", "Che bella la nostra Maelle", "Mamma mia come cresce, in bocca al lupo Maelle", "Quanto è cresciuta ed era una piccola bambina sul palco del Festival di Sanremo", "Che capelli stupendi", "Com'è grande!".









Per quanto riguarda il suo nuovo programma, inizierà solo a fine mese. Sembra che alla base di questo imprevisto ci siano stati dei problemi di natura tecnica. La scenografia da mettere in piedi è impegnativa e c’è bisogno di maggior tempo affinché tutto sia pronto nei minimi dettagli. I tecnici avranno sette giorni in più per risolvere ogni questione ed evitare che possa esserci un ulteriore clamoroso posticipo della trasmissione.

