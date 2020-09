“Di nuovo in pista”. Flavio Briatore, dopo il Covid non ha perso tempo. Ecco dove è stato beccato

Flavio Briatore, il peggio sembra essere passato. Dopo un periodo di isolamento trascorso a casa dell’amica Daniela Santanchè, l’imprenditore milanese sta tornando, seppur gradualmente, alla sua normalità. Flavio Briatore è guarito dal coronavirus ed è tornato nella sua casa di Montecarlo. Secondo quanto si apprende, l’imprenditore patron del Billionaire è risultato negativo a due tamponi consecutivi.

Lascia Milano dove ha trascorso, dal 29 agosto ad oggi, il suo periodo di isolamento. La positività al virus ha messo in allarme tutti, soprattutto l'ex moglie Elisabetta Gregoraci, che così si è espressa come ospite nello studio di Verissimo: "Flavio ci ha fatto prendere un grande spavento, ma adesso sta bene". I suoi 70 anni portati benissimo hanno saputo reggere anche a questo duro colpo.















E non ha esitato un solo secondo per rendere note a tutti le sue condizioni di salute. Lo ha fatto condividendo alcune stories Instagram in diretta da Montecarlo e precisamente dalla pasticceria. In un video pubblicato da Flavio Briatore nelle stories si vede un golosa vetrina allestita a tema "rientro a scuola". Dalle sue dimissioni dal San Raffaele dopo una settimana di ricovero ad oggi, Flavio non ha mai perso la sua ironia.















A diffondere la notizia della negatività al test, l'ANSA, che a sua volta ha raccolto informazioni utili da fonti vicine all'imprenditore proprietario del Billionaire: dopo due tamponi con esito negativo, nella tarda serata di ieri è tornato nella sua residenza a Montecarlo. Quindi il peggio sembra essere passato e la prova è il video in cui appare la vetrina di una pasticceria con torte su cui è scritto Bonne Rentrée e Back to School.









Flavio Briatore ha avuto prova concreta di essere circondato e supportato dall’affetto di molti. Non solo da parte di familiari e amici più stretti, ma anche da un seguito di fan che non ha esitato a dimostrare attenzione nei suoi riguardi. Lo stesso imprenditore, pochi giorni fa, ha condiviso un video in cui, ancora in isolamento, ha avuto a cuore porgere i ringraziamenti, rassicurando che tutto stava volgendo per il meglio.

