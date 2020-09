“Ho sofferto tanto…”. Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto su Flavio Briatore. Cosa è successo

Elisabetta Gregoraci, la rivelazione arriva proprio adesso. Di recente la conduttrice ha potuto esprimere tutto ciò che prova in merito alle condizioni di salute dell’ex marito Flavio Briatore. Ospite della prima puntata della nuova edizione di “Verissimo”, Elisabetta Gregoraci non si è trattenuta e ha colto l’occasione per poter mettere in chiaro alcuni dettagli ai più ancora sconosciuti sulla loro relazione.

Una storia d’amore che ha dato tanti frutti, primo della lista, il figlio Nathan Falco. Elisabetta e Flavio non hanno mai esitato a dare al figlio l’immagine di una famiglia unita. Un matrimonio che ha raggiunto il capolinea ma che non può di certo definirsi un vero e proprio fallimento. Elisabetta e Flavio nutrono ancora una profonda stima, nonostante le loro strade abbiano imboccato differenti direzioni. (Continua a leggere dopo la foto).















“Gli errori più grandi sono stati commessi da lui, ma quando l’ha capito era ormai troppo tardi”, afferma Elisabetta a proposito di un amore che dentro il suo abbia sempre faticato a spegnersi del tutto. Ma prima di addentrarsi nei dettagli, alcune parole spese in merito alle condizioni di salute di Flavio: “Flavio ci ha fatto prendere un grande spavento, ma adesso sta bene”. (Continua a leggere dopo la foto).















E aggiunge: “Ha contratto il virus ma, per fortuna, non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori”. Il nodo da sbrogliare in diretta tv è tornato ovviamente sul matrimonio, durato ben nove anni “Ho sofferto tanto. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa. Nonostante il matrimonio sia finito da tre anni, rimane sempre un grande affetto”. (Continua a leggere dopo le foto).









E la prova di questo si trova nella quotidianità: “Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me. Non torno con lui. Ho avuto solo una storia subito dopo Flavio, ma è finita male. Faccio fatica a rinnamorami. Sono una donna indipendente e posso anche spaventare, però credo ancora nell’amore”.

“Me ne frego”. Mara Venier, polverone alla vigilia di ‘Domenica In’: la conduttrice senza freni