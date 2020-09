“Insieme da 10 anni”. Sempre riservata e schiva adesso Cristina D’Avena vuota il sacco: tutta la verità sul suo fidanzato

Cristina D’Avena, 56 anni e non dimostrarli. Una bellezza che sembra essere intramontabile quella della nota cantante, che sul proprio profilo Instagram continua a fare ‘boom’ di apprezzamenti. Il numero de suoi follower cresce giorno dopo giorno, perchè di fatto Cristina D’avena è diventata un simbolo per tutte quelle donne che, nonostante l’avanzare del tempo, vivono in pace con il proprio corpo.

Non sorprende affatto se ritina D'Avena dichiara di essere una donna serena. Non ha mai peccato di volgarità, la cantante bolognese, simbolo degli anni Ottanta e Novanta, ha sempre mantenuto una sua coerenza, perseverando in un atteggiamento sempre umile e discreto nonostante un'indiscutibile notorietà. La trappola di cadere nel vortice delle polemiche è sempre dietro l'angolo, ma non per lei.















Discreta e riservata, il segreto di Cristina D'Avena è anche questo. E se qualcuno si domanda per chi possa battere il suo cuore, lei continua a preservare il mistero per tutelare la propria vita privata: "Il mio fidanzato rimane un segreto, troppa curiosità sull'argomento. Stiamo insieme da dieci anni", chiosa la cantante durante un'intervista rilasciata per Il Corriere della Sera. Sexy ma mai volgare, Cristina questa volta aggiunge qualcosa in più.















Tutti i riflettori su di lei dopo aver deciso di pubblicare una foto in cui appare in bikini nero. Splendida e provocante, la cantante rimane sorpresa dal 'boom' di like, l'ennesimo record che riesce a raggiungere inconsapevolmente: "In realtà doveva essere un semplice scatto di fine stagione. Eravamo a Montecarlo e Mario Bove, il fotografo che segue i social, mi ha detto come mettermi in posa e poi ha scattato. Dopo che l'ho postato, è stato incredibile. Nemmeno quando canto i puffi ottengo tanta attenzione".









Visualizza questo post su Instagram Ciak… Si gira… Vi penso! 💗 📸 @mabivi2018 Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial) in data: 2 Set 2020 alle ore 11:31 PDT

Una buona scusa per poter parlare anche di come vive la propria femminilità a 56 anni suonati: “Ho sempre amato mostrare la mia femminilità, senza mai essere volgare”. E si continua a definire una “fatina buona, caratterialmente”. Fermarsi? Mai, Cristina D’Avena non perde “tutta la grinta necessaria per il mio lavoro, che è bellissimo, ma impegnativo”. Un successo che deve al suo pubblico: “È un affetto reciproco. Io mi dedico molto a loro e loro contraccambiano con amore profondo, facendo tante cose bellissime, come macinare chilometri per incontrarmi: organizzano pullman per arrivare prima di me nei luoghi dei concerti e farmi trovare il cartello davanti all’hotel”.

