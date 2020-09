Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, la decisione è presa. Per l’ex calciatore Christian Vieri e la sua compagna è tempo di bilanci e una volta tirate le somme, non potevano che andare incontro a una posizione drastica. La notizia è stata resa nota grazie al settimanale Oggi. La coppia ha deciso di mettere in vendita la sua lussuosa casa sulle colline toscane ad un prezzo incredibile.

Christian Vieri e Costanza Caracciolo, come ben si sa, hanno scelto la città di Milano dove risiedere, ma prima ancora che i due si conoscessero, l'ex bomber è andato incontro a un acquisto decisamente di lusso. Si tratta di un casale sulle incantevoli colline della Toscana, noto a tutti come "villa dei Bifolchi" di Calvana. Si parla di circa 900 metri quadrati con 12 ettari di parco. Praticamente, un sogno.















Una dimora dove tutti vorrebbero trascorrere le proprie giornate, con tanto di dependance di altri 110 metri quadri, e non solo. Non manca la piscina che all'occorrenza può essere anche riscaldata, e ovviamente la palestra dove poter seguire il proprio allenamento e tenersi sempre in forma. E se i dettagli non vi soddisfano, va aggiunto qualcosa in più. Il casale si sviluppa su due livelli, per un totale di sei camere da letto, cinque bagni, sauna, e cromoterapia.















La lussuosa dimora della coppia è stata messa in vendita ad aprile dall'agenzia Maison Case da Sogno di Prato per un totale di ben 6 milioni e mezzo di euro, da destinare all'acquisto della nuova casa a Milano. Il prezzo è decisamente proibitivo, ma la coppia non sembra avere alcuna intenzione di fare un passo indietro. Ed effettivamente per un casale dotato di tutti i confort, il prezzo non poteva che toccare le stelle.









Le necessità familiari e di vita sono cambiate e i tempi richiedono di scegliere il meglio anche per il futuro dei propri bimbi. La dimora lussuosa immersa nel verde e lontana dal caos cittadino, totalmente ristrutturata nel 2002, attende, dunque, che un nuovo padrone di casa si innamori di lei a prima vista, esattamente come è accaduto per il bomber. Nel frattempo, meglio stringere un po’ la cinghia e mettere qualche risparmio dentro il salvadanaio.

