“Benvenuta al mondo, piccolo fiore”. È nata Dalia: auguri a pioggia per il neo papà vip

Fiocco rosa per il calciatore, che è diventato così papà per la terza volta: è nata la piccola Dalia. È stato lui stesso a dare il lieto annuncio su Instagram pubblicando una tenerissima foto della moglie Amra e della nuova arrivata in famiglia direttamente dalla clinica Mater Dei di Roma, dove la bimba è nata da poche ore, accompagnata dalla didascalia: “Benvenuta al mondo, nostro piccolo fiore”.

Un'altra bambina per Edin Dzeko. L'attaccante di origine bosniaca della Roma, che è sposato con la bellissima Amra dal 2013, già papà di Una, 4 anni e Dani di 2 anni e mezzo. Al quadretto familiare si aggiunge anche Sofia, di 16 anni, nata da Amra e l'ex marito (sono stati sposati 2001 al 2007) Vladimir Vićentijević.















Sotto al post in cui Edin Dzeko dà la bella notizia ai fan si è presto scatenata una pioggia di auguri. Da parte dei follower, certo, ma sono numerosi anche i messaggi di amici ed ex compagni di squadra come Francesco Totti e Radja Nainggolan, pronti a condividere con lui la gioia per la nascita della bambina.















Anche l'annuncio della terza gravidanza di Amra era arrivato via Instagram, con la foto dell'ecografia: "La nostra famiglia si sta allargando- la didascalia – A settembre arriverà un'altra femminuccia però non vi preoccupate uomini della casa – anche se sarete in netta minoranza, vi ameremo e coccoleremo ancora di più". Poi, a inizio luglio scorso, la coppia aveva condiviso sui profili social uno scatto bellissimo realizzato dal noto fotografo Vincenzo Valente.









Welcome to the world, our little flower 🌸 DALIA 🌸



Lui, scultoreo, a petto nudo. Lei con un body nero che metteva in risalto il pancione. Oggi, 12 settembre, Dalia è venuta al mondo. Dzeko, che veste maglia numero 9 della Roma e che i fan esortano a restare nella Capitale, non è partito per Cagliari con la squadra per l’ultimo test estivo. Li raggiungerà però nel pomeriggio, fa sapere la Gazzetta dello Sport.

