“Ebbene sì, è nato ed è un maschietto”. La coppia di attori conferma: sono genitori bis

Genitori bis! La coppia di attori ha da poco dato il benvenuto al secondo figlio, un maschietto. La gravidanza è stata tenuta gelosamente nascosta, fino a quando lo scorso aprile, in piena pandemia lei è stata paparazzata con pancione inequivocabile. Da sempre riservatissimi, anche in quel caso non hanno fatto annunci ufficiali, ma gli scatti rubati a Los Angeles e pubblicati sul Daily Mail non lasciavano spazio a dubbi.

Nelle foto l’attore porta a spasso col passeggino la primogenita mentre la moglie, vestita con una salopette nera, sfoggia un pancione più che evidente. Entrambi con gli occhiali da sole e lui anche con il cappello sembrano irriconoscibili in questa foto ma sono due volti amatissimi del mondo delle serie tv americane: Leighton Meester e Adam Brody. (Continua dopo la foto)















Lei, Leighton, classe 1986, è l’attrice diventata famosissima per aver interpretato il personaggio di Blair Waldorf nella serie Gossip Girl. Ma ha anche partecipato a diverse campagne pubblicitarie ed è pure cantante. Lui, Adam, 40 anni, è stato il volto di un’altra celebre serie tv: era il mitico Seth Cohen di The O.C. ma ovviamente ha fatto tanti altri lavori negli anni. (Continua dopo la foto)















Marito e moglie dal 2014, si sono sposati con cerimonia a porte rigorosamente chiuse e hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Arlo Day, un anno dopo il sì, il 4 agosto 2015. Ora la nascita del secondo figlio ma anche questa volta i fan non l’hanno saputo con il classico post su Instagram, magari con la prima foto del bimbo appena nato. La notizia, rimbalzata presto sui siti, è però stata confermata da Brody con una dichiarazione rilasciata alla piattaforma di streaming Twitch Tv. (Continua dopo le foto)











È qui stato qui che il neo papà bis, ovviamente felicissimo, ha fatto sapere che sua moglie aveva dato alla luce il loro secondo bebè. Il nome non è ancora stato svelato, ma si sa che è un maschietto e, soprattutto, che sta bene. “Ebbene sì, abbiamo un secondo bambino – ha confermato Brody – È un maschietto ed è un sogno”.

