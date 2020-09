“Sta insieme a lui…”. Katie Holmes, il fidanzato è uno chef italiano: chi è il nuovo amore dell’ex signora Cruise

Dopo il divorzio da Tom Cruise e la relazione con il collega Jamie Foxx, con cui ha passato gli ultimi sei anni, Katie Holmes ha ritrovato l’amore. L’attrice di “Dawson’s Creek” è stata avvistata da TMZ mentre sorseggiava vino all’Antique Garage di New York City insieme a un giovane di origine italiana, poi è stata pizzicata nuovamente Daily Mail durante una cena al Peasant Restaurant di Manhattan.

Katie ed Emilio Vitolo, questo il nome della nuova fiamma dell'attrice, erano seduti all'esterno, incuranti dei fotografi appostati mentre si scambiavano effusioni. Katie si è seduta in braccio ad Emilio, lo ha abbracciato e poi baciato appassionatamente, confermando così la relazione.















Il nuovo fidanzato di Katie Holmes, 41 anni, si chiama Emilio Vitolo ed è un volto noto del jet set newyorkese: 33 anni, bellezza mixata tra mamma peruviana e papà italiano, è anche un famoso chef. Emilio avora come da Emilio's Ballato, ristorante di SoHo che suo padre (Emilio Vitolo Sr.) ha acquistato all'inizio degli anni '90.















Si tratta di un locale molto amato da celebrità. Ma Emilio è anche una star del web con oltre 22mila follower su Instagram e ha un passato da attore: ha recitato in spettacoli come Royal Pains e Inside Amy Schumer. Dopo brevi relazioni con il collega di set Joshua Jackson e l'attore Chris Klein, nel 2005 comincia una relazione con Tom Cruise. Il 18 aprile 2006 nasce la figlia Suri.Holmes e Cruise si sposano il 18 novembre 2006 in Italia, ne castello Odescalchi di Bracciano, secondo il rito di Scientology.









Nel giugno 2012 si separa ufficialmente da Cruise e la coppia a luglio raggiunge un accordo sull’affidamento della figlia e il mantenimento. Nel 2019, dopo sei anni vissuti lontani dal gossip e dalla vita mondana, Katie Holmes e Jamie Foxx si lasciano.

