“Fai schifo!”. Wanda Nara, boom per questa foto. Ma il retroscena è ‘choc’: ecco chi l’ha scattata

Mentre il marito Mauro Icardi è finito in quarantena perché risultato positivo al coronavirus, Wanda Nara continua a rilassarsi in barca insieme alla famiglia al largo delle coste di Ibiza e dintorni. Curve, al solito esplosive e generosamente offerte ai fan su Instagram, cinta in uno striminzito bikini nero e adornata da un cappello di paglia.

Una foto che ha ricevuto tantissimi like, ma che nasconde un retroscena (svelato dal tabloid Sun) che ha scatenato una vera e propria bufera. Già, perché a scattare quella foto è stato il figlio maggiore della showgirl. Come sottolineato dal tabloid, e come hanno fatto notare gli utenti su Twitter, Wanda lascia lo smartphone al figlio, avuto dalla precedente relazione con il calciatore Maxi Lopez, per scattagli foto sexy da postare sui social. (Continua a leggere dopo la foto)















“Si fa fotografare il c… dal figlio”, si legge tra i commenti. “Wanda Nara che si fa fotografare il culo dal figlio mi fa più senso dell’ ingresso nel panorama culturale, sociale ed economico della signora di Mondello”, scrive ancora un utente di Twitter che ricorda la signora ‘non ce n’è covvidi’ da poco sbarcata su Instagram e che ha già oltre 150mila follower. (Continua a leggere dopo la foto)















“Io vedo le foto di Wanda Nara sui social. Non fa le smorfie al figlio. Fa le foto sensuali per Instagram. Poi se vogliamo convincerci che è normale mi permetto di dissentire”, scrive ancora un utente. (Continua a leggere dopo la foto)









Wanda Nara che si fa fotografare il culo dal figlio mi fa più senso dell ingresso nel panorama culturale, sociale ed economico della signora di Mondello. pic.twitter.com/IgtoQEiTDr — batigol (@AntonioBatigol) September 10, 2020

Ma c’è anche chi prende le sue difese: “Per lui è solo una foto alla mamma in costume, la malizia la aggiungiamo noi”. “Difendo Wanda Nara siamo nell’era dei social, l’era in cui una foto è sinonimo di leggerezza e divertimento se il figlio le ha scattato la foto non ci vedo nulla di male, perché fare sempre polemiche quando ci sono genitori peggiori che fanno cose peggiori e orribili?”.

“Tutta la mamma”. Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento debutta al cinema