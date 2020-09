Miriam Leone, look inedito ma sempre più bella e sensuale. Tutti gli occhi su di lei: ‘così’ fa sognare

Miriam Leone, una sensualità indiscutibile. Di recente il cambiamento di look è stato un successo. Miriam Leone, stanca dei colori artificiali e troppo forti, decide di mostrare una nuova capigliatura dalle tonalità più tenui che addolciscono il suo viso e la sua espressione. Ma il nome dell’ex Miss torna a fare capolino tra le pagine dell’alta moda e non solo. La Leone si presta come testimonial della nuova campagna pubblicitaria di Maserati.

Le nuove tendenze per la stagione autunnale si iniziano a intuire e anche Miriam Leone ha posato di recente per l’ultimo shooting fotografico che immetterà nel mercato la produzione Maserati. Raggiunge una bellezza indiscutibile, Miriam Leone si è mostrata in una versione mai vista prima di adesso. L’abito è metallizzato e il messaggio arriva forte e chiaro a tutti. (Continua a leggere dopo la foto).















Femminilità come poche e sorriso che incanta. Miriam Leone non perde punti-sensualità eppure si presenta di fronte alla macchina fotografica in un look insolito. Un completino dal taglio maschile, che cade morbido sulle rinomate e apprezzate sinuosità della ‘modella’, senza per questo fare venir meno un tocco di eleganza e provocazione. Sguardo intenso e sorriso incantevole della Leone competano l’opera d’arte. (Continua a leggere dopo la foto).















Che Miriam abbia deciso di recente di mostrarsi in tenute più naturali costituisce un dato evidente sotto gli occhi di tutti. Ha già messo da parte trucchi e merletti, per posare davanti ai suoi follower nel pieno della sua genuinità. Cascate di apprezzamenti non possono che confermare la sua bellezza, che pare non necessiti mai di troppi accorgimenti per illuminare la scena e attirare su di sé ogni riflettore. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









È così che anche in occasione della campagna pubblicitaria di Maserati, Miriam Leone ha dimostrato che basta davvero poco per brillare. Il completo da uomo da lei indossato, con sullo sfondo il modello sportivo dell’auto consegnano in chi osserva tutta la portata carismatica di un accoppiata vincente. Merito del tailleur dalle sfumature in rosa antico, ma metallizzato, con tanto di giacca oversize e pantaloni a sigaretta. E la nota di femminilità arriva con u immancabile tacco a spillo: “Un nuovo inizio, una nuova era. Dall’Italia (nel mondo) con amore”, scrive. Che cosa ha voluto lasciare intendere?

“Eccomi a 16 anni”. Oggi è una delle donne più sognate d’Italia, ma sui banchi del liceo era così. Quanto è cambiata…