“La mia sessualità…”. Alberto Matano lo afferma chiaramente. “Ho provato vergogna”

Alberto Matano è riservatissimo e ben lungi dal far parlare di sé a causa della sua vita privata. La sua privacy è messa avanti a tutto, un uomo di valori e tutto d’un pezzo, che ama tenersi alla larga da titoli scandalistici. Matano ha da sempre affermato di voler essere giudicato solo e soltanto per il suo lavoro. Nonostante ciò, la tv riserva sorprese, il conduttore si è dunque trovato a faccia a faccia con una delle cose che odia di più: parlare degli affari suoi. Il presentatore ha parlato della propria vita privata e nel farlo ha espresso tutto la sua contrarietà. L’argomento che si è ritrovato ad affrontare è stato quello super privato inerente all’orientamento sessuale. Alberto Matano si è trovato a parlarne nella sua recente intervista al magazine Chi.

Da questa conversazione è riemerso ciò che affermò tempo fa Fabio Canino, parlando di Alberto Matano. Per chi non lo sapesse, Canino è un conduttore dichiaratamente omosessuale che con Matano ha condiviso l'esperienza a Ballando con le stelle. Canino, ai tempi, rispondendo alla domanda della giornalista Ilaria Ravarino "Alberto Matano è gay?", non confermò né negò, ma si limitò a dire: "Non lo posso certo dire io". Una risposta, quella di Canino, che ha aperto a tutti un universo di interpretazioni in cui l'omosessualità di Matano sembrerebbe più confermata che altro. Riparlando di quell'episodio a Chi, Matano è stato molto severo in merito. (Continua dopo le foto)





























Riparlando di quell'episodio a Chi, Matano è stato molto severo in merito: "Quando ho letto l'intervista di Fabio Canino a Il Messaggero sulla mia sessualità, da giornalista, ho provato vergogna e, come me, la maggior parte di chi l'ha letta. Non amo categorie, etichette e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all'operato, non al privato". Infatti Alberto Matano pare infischiarsene e tornare al lavoro, big risultati per lui, che ha sbaragliato la D'Urso in fatto di share. Dopo la pausa estiva, la conduttrice ha salutato virtualmente il suo pubblico e ha raccontato come si caratterizzerà questa edizione post lockdown, che ha penalizzato la parte finale della scorsa stagione. (Continua dopo la foto)









“Abbiamo deciso di non avere pubblico in studio – ha spiegato la presentatrice – ma piuttosto che avere pubblico distanziato e con mascherine preferisco lo studio vuoto”. Una bellissima vittoria per Alberto Matano e per gli haters di Barbara D’Urso, che sotto una foto postata in questi giorni sul suo profilo Instagram hanno lasciato diverse critiche. “Ti piacciono i promi flop flop flop flop di stagione?”, “Ieri hai già pero la prima contro La vita in diretta”, “Io vedo solo Rai uno Alberto”.

