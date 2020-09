Nuova vita e nuovo amore per Roberta Beta del GF. Ve la ricordate? Ecco com’è oggi (e cosa le è successo)

Roberta Beta ricomincia da sé stessa con una nuova love story. Chi non ricorda Roberta Beta? Volto rimasto noto dopo aver preso parte alla prima mirabolante edizione del Grande Fratello. La Beta ha un figlio, appena maggiorenne, e un nuovo grande, grandissimo amore che è seguito ad una grossa, grossissima delusione sentimentale: “Ho scoperto di essere stata tradita dal mio ex guardandogli il telefono”. Come spesso accade ai giorni nostri, a far scoppiare la coppia è stato il telefono: “Ho guardato il suo telefono – ha rivelato al magazine Diva e donna – so che non si dovrebbe fare, ma è arrivato un messaggio e mi ci è cascato l’occhio. C’era scritto: ‘Amore mio, mi manchi tanto’. La cosa che mi ha ferito è che lui ha negato il tradimento”.

E come direbbe Max, “e poi all’improvviso sei arrivato tu”. Ecco giungere Paolo nella vita di Roberta Beta. L’ex gieffina l’ha conosciuto d’estate, mentre era ancora impegnata: “Ci siamo incontrati in un villaggio turistico in Calabria un po’ di anni fa, ma io ero fidanzata. Lui, che fa lo scenografo e lavora con Arturo Brachetti, era lì per il periodo estivo. La prima volta che l’ho visto stava montando un palcoscenico. E ho pensato … ‘mazza che fisico’. Poi ci siamo presentati, conosciuti negli anni… ogni tanto ci inviavamo dei messaggi, con gli altri amici della vacanza abbiamo fatto una cena come ritrovo, Ma nulla di più. Non ci pensavo ad altro”. (Continua dopo le foto)





























Un amore puro, degno di essere vissuto e con una progettualità proiettata al futuro, pur stringendosi nell’amore del presente. Roberta Beta ha meritato Paolo, una boccata d’aria fresca, arrivato a lei con un intento ben preciso: farla tornare ad amare. La Beta ha raccontato nel salotto di Barbara D’Urso, la fine della sua ultima storia d’amore, durata ben 7 anni. “Stavamo insieme da quasi sette anni, di cui sei di convivenza. Ero nel suo ufficio. A un certo punto, lui ha lasciato incautamente il telefonino. È arrivato il messaggio di una donna della quale io sospettavo qualcosa di strano. Questo messaggio diceva chiaramente: ‘Amore mio, mi manchi da morire’. È chiaro che io ci sono stata male”. (Continua dopo le foto)









Il suo ex compagno, infatti, ha negato di avere una relazione con un’altra donna e ha attribuito quel messaggio a un’amica particolarmente affettuosa: “La cosa grave è che io ho aspettato che lui tornasse per chiedergli: ‘Scusami, che messaggio è?’. La sua risposta è stata: ‘È solo una mia amica sposata con una figlia, che mi vuole molto bene‘. Ecco, questo è il vero tradimento. Ti è capitato, hai preso una sbandata, non so se abbiano consumato o meno. Io te lo chiedo e a quel punto tu o ammetti di aver preso una sbandata e quindi ciao, oppure mi dici ‘Ho sbagliato, perdonami’. Questa è la correttezza. Quindi ho vissuto un tradimento perché lui ha negato. A quel punto ho chiuso. Sono scappata letteralmente”.

Sophie Codegoni, il padre della nuova tronista di UeD è fidanzato con un’ex gieffina