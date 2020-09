Amore o provocazione? Nessuno lo sa con certezza. Siamo a Venezia, durante l’ottava giornata per la 77esima edizione del Festival. Una serata infuocata dall’arrivo sul red carpet di Elisa De Panicis e Mila Suarez. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono scambiate un passionale bacio saffico a favore di telecamere, finendo al centro delle polemiche. Come ogni anno, la presenza di soubrette e influencer sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia crea non poche polemiche.

Gli utenti del web, che vedono sfilare volti noti dei social networks, avvolti in vestiti preziosi e spesso dalle trasparenze azzardate, rimangono piuttosto sconcertati e commentano molto negativamente la presenza dei ‘non addetti ai lavori’ ad un evento così importante a livello mondiale. Quando ieri, nel corso dell’ottava giornata della 77esima edizione del Festival, Elisa De Panicis e Mila Suarez si sono scambiate un bacio saffico piuttosto passionale sul red carpet, Instagram è esploso. (Continua a leggere dopo la foto)















Senza senso le critiche piovute sulle due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, accusate di voler dare spettacolo per farsi pubblicità e incrementare followers. La De Panicis, che ha sfilato per la terza sera consecutiva, ha optato per un vestito nero con strascico e trasparenze nella parte superiore dell’abito, mentre la Suarez si è presentata sul tappeto rosso con un vestito in tulle giallo, che gioca sui volumi lasciando poco all’immaginazione. (Continua a leggere dopo la foto)























Naturalmente i fotografi presenti all’evento hanno immortalato il bacio tra le due ex coinquiline di Cinecittà, per poi concentrarsi anche sugli altri ospiti della serata tra cui Gessica Notaro e Alba Parietti. (Continua a leggere dopo la foto)



Le polemiche non si fermano, ma di certo che se ne parli bene o male, le due ex gieffine sono tornate alla ribalta con questo gesto. Nulla di nuovo, se pensiamo al celebre bacio scambiato tra Madonna e Britney Spears agli MTV Movie Awards del 2003, o al più recente bacio tra Cara Delevingne e Sienna Miller che è apparso sul profilo Instagram della modella.

