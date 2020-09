Papà per la sesta volta! Poco fa l’attore ha dato il benvenuto al quinto figlio avuto dall’attuale moglie Hilaria, la prima a dare il lieto annuncio su Instagram. Il divo ha anche una figlia, oggi 24enne, nata dall’amore con una collega altrettanto famosa. E bellissima. Ora, a 62 anni, la gioia di diventare di nuovo padre.

Ad aprile scorso la notizia della gravidanza: la moglie, istruttrice di yoga di 36 anni, condivideva una foto che la ritraeva con il pancione ed ecco che ora fa sapere ai suoi fan che il piccolo è nato. E pare anche che la coppia sia ancora disposta ad avere altri figli. Lo scorso anno, lo stesso neo papà dichiarava in un’intervista su ET che lui e sua moglie Hilaria sono sempre pronti ad allargare la loro famiglia. (Continua dopo la foto)















“È perfetto e non potremmo essere più felici”, l’annuncio social della 36enne con una bellissima foto scattata in ospedale, con il piccolo tra le sue braccia e il marito che guarda lei e il neonato con gli occhi dell’amore. Stessa foto la ricondivide lui, che invece scrive sotto: “Il numero 5 è arrivato (per me il numero 6)”. (Continua dopo la foto)















Alec Baldwin e Hilaria non possono essere più felici. Ma per il nome del piccolo i fan dovranno aspettare ancora un po’. La 36enne, che ha partorito lunedì scorso, ha invitato i suoi fan a restare sintonizzati sul suo profilo Instagram per scoprirlo. Come detto, Alec e Hilaria sono già genitori di 4 figli: Carmen di 6 anni, Rafael di 5 anni, Leonardo di 3 anni e Romeo di 2 anni. E poi c’è Ireland, 24 anni, che Alec ha avuto con Kim Basinger. (Continua dopo foto e post)











Hilaria aveva rivelato di essere incinta lo scorso mese di aprile, dopo aver subito un aborto 4 mesi prima. Come riporta DailyMail, lo scorso mese di agosto la coppia ha avuto un falso allarme: lei credeva di essere entrata in travaglio, sebbene non fossero ancora trascorsi i nove mesi di gravidanza e per questo i due temevano che il piccolo sarebbe nato prematuro. Ma alla fine tutto è proceduto per il meglio.

