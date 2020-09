“Invecchiata!”. Vanessa Incontrada, ci mancava questa. L’ennesima coltellata dopo il red carpet

Tra i look vincenti sul red carpet della quinta serata della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, c’è sicuramente quello di Vanessa Incontrada. Stretta in un abito monospalla rosso di Dolce&Gabbana impreziosito da un collier di Tiffany & Co., la conduttrice si è fatta immortalare dai fotografi sorridente e bellissima.

Vanessa Incontrada è stata protagonista indiscussa della première di The World To Come, il nuovo film di Mona Fastvold con Vanessa Kirby, Katherine Waterston, Christopher Abbott e Casey Affleck e i commenti sono stati tutti super positivi. “Bella e vera”, “Sei divina”, “La stella più bella sei tu”: sono solo alcuni dei commenti lasciati dai follower sotto lo scatto del red carpet pubblicato dalla stessa artista, da tempo impegnata nel diffondere messaggi improntati alla “body positivity”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma c’è chi, invece, non ha perso occasione per criticare nuovamente la conduttrice spagnola. Su una nota rivista, è comparso un sondaggio che chiedeva se l’attrice e conduttrice italo-spagnola durante la sua sfilata sul red carpet al Festival di Venezia risultasse invecchiata. “Forse il trucco occhi la invecchia un po’. Voi che dite?”, si leggeva sulla home page della rivista. (Continua a leggere dopo la foto)















Un commento che ha fatto indignare Selvaggia Lucarelli: “Ci mancava anche il sondaggio. Eh ma mica diciamo che invecchiata, diciamo che al limite è il trucco. In effetti dopo tutto quello che ha passato per le osservazioni sul suo aspetto, ci mancava il sondaggio”, ha scritto la giornalista accusando la rivista di aver nuovamente attaccato Vanessa Incontrada. Parlando a Domenica In dei tempi in cui, fresca di maternità la additavano a causa dei chili presi in gravidanza, s’era pubblicamente sfogata contro i bulli social. (Continua a leggere dopo la foto)









“Viviamo in un mondo cretino, perché non puoi piacere a tutti, però sentir parlare sempre dell’aspetto fisico mi ha stancato. La cellulite ce l’ho, le smagliature pure, ma che devo fare? Siamo donne. Fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e altri peggio, e alla fine bisogna accettarsi”. E poi, “alla faccia di chi dice che siamo grasse”, s’era divisa una fetta di torta con Mara Venier. Tra gli applausi del pubblico.

