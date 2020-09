Anche Maria Grazia Cucinotta ha deciso di festeggiare il compleanno della figlia su Instagram. Poche ore fa l’attrice siciliana simbolo della bellezza mediterranea ha postato uno scatto per celebrare Giulia, che ha compiuto 19 anni. “Auguriiiiiii Giulia Buon Compleanno amoreeee di mamma ti amissimoooo” è la didascalia con cui la Cucinotta condivide la gioia per il compleanno della figlia.

Lei soffia sulle candeline della torta, la mamma pubblica sui social la foto della ragazza durante la festa organizzata per la ricorrenza speciale. Nemmeno a dirlo, sotto al post si è scatenata una pioggia di like e di cuoricini: fan ma anche diversi volti noti hanno partecipato alla festa virtuale di Giulia, che è nata dall'unione tra Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati.















Non solo. Ai follower non sono sfuggiti la bellezza e la straordinaria somiglianza della festeggiata con la sua splendida e famosissima mamma. Tra i tantissimi messaggi di auguri e complimenti, infatti, molti si soffermano sul fatto che Giulia è identica all'attrice. "Per un attimo pensavo fosse una tua foto ricordo – scrive una – E invece… Che bellissima ragazza". Un'altra osserva: "È la tua copia".















Come detto, l'attrice è sposata con l'imprenditore Giulio Violati; un matrimonio che dura dal 1995 e dal quale è nata la figlia Giulia, fresca 19enne che conduce però una vita lontana dai riflettori. Lo scorso anno, per celebrare il suo ingresso nell'età adulta, i genitori le avevano fatto una sorpresa fantastica, a tema Egitto.











In un’intervista la Cucinotta ha raccontato di aver provato ad avere un altro figlio, ma ogni tentativo è risultato vano. “Dopo la nascita di Giulia, volevo darle un fratellino e per molti anni ho provato con ogni terapia e ogni farmaco che la scienza possa offrite. Poi – aveva concluso l’attrice – mi sono arresa e se non avessi avuto Giulia, probabilmente sarei ricorsa ad altre tecniche come l’eterologa e la maternità surrogata”.

