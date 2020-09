“I baci di Ginevra sono la cosa più bella del mondo”. Laura Freddi privatissima: non ama condividere immagini di sua figlia sui social ma nelle scorse ore deve aver fatto un’eccezione. La conduttrice ed ex stellina di Non è la Rai ha stupito tutti i suoi follower che, come detto, non sono abituati a vedere scatti insieme alla figlia tanto desiderata che è nata a inizio 2018.

Ma stavolta su Instagram Laura ha pubblicato un’immagine in cui appare mentre mangia in un ristorante e, girandosi verso la sua bimba, abbraccia Ginevra con un sorriso aperto che lascia trapelare tutta la sua gioia. I like e i commenti, nemmeno a dirlo sono arrivati a pioggia. “Bellissime”, “Ma e già così grande? Quanti anni ha?” e “Che grande!” sono i più ricorrenti. (Continua dopo la foto)















Ginevra, che è il frutto dell’amore di Laura Freddi e Leonardo D’Amico, ha circa 2 anni e mezzo e prima di lei la sua famosa mamma non ha mai nascosto che la mancanza di figli era per lei un grande cruccio. Ne aveva parlato pubblicamente anche durante la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’, la prima edizione del reality riservata ai volti noti condotta da Ilary Blasi. (Continua dopo la foto)















Poi, ad agosto 2017, l’annuncio della gravidanza sul settimanale Chi, che aveva pubblicato le foto della Freddi, incinta di 4 mesi, col pancione. È diventata mamma a 46 anni e non molto tempo fa ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da Me’ aveva ammesso: “La maternità mi ha sconvolto la vita. È stato come un film in bianco e nero senza il lieto fine che diventando a colori mi ha dato il lieto fine”. (Continua dopo foto e post)











“Da quando sono diventata mamma sono più sensibile – aveva continuato Laura Freddi nell’intervista con la Balivo – Ho il pianto facile e mi emoziono anche per le cose più stupide come un cartone animato”. In quell’occasione la conduttrice e showgirl aveva annunciato anche che presto ha intenzione di sposare il papà di Ginevra.

