È a conoscenza di tutto il mondo terraqueo, Uomini e Donne ha da sempre ricalcato il ruolo di trampolino di lancio per tutta quella gente che nella vita sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. Anche se non tutti i suoi partecipanti hanno condiviso il medesimo desiderio, anzi, tantissime delle coppie venute fuori dal dating show sono convolate a nozze, messo su famiglia e vissuto per sempre (alcune, non tutte) felici e contente. Tanti altri concorrenti invece, anche se stanno più con i partner conosciuti nel corso dello show, hanno trovato la felicità al fianco di altri partner ed hanno comunque messo la testa a posto.

Certi personaggi, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono rimasti amatissimi e seguitissimi dai fan del programma, che adesso grazie ad Instagram riescono a mantenere i contatti con la loro vita quotidiana. Anche se il lockdown ha fatto parecchi danni, per alcuni ha ricalcato un periodo piuttosto fruttuoso, come ad esempio per alcune delle queste ex protagoniste di Uomini e Donne, alcune sono diventate madri per la prima volta o in alcuni casi, mamma bis o tris. A proposito di questo, oggi è arrivata una notizia favolosa, una delle troniste più applaudite di sempre della storia del programma di Maria De Filippi, ha dato alla luce la sua seconda figlia. (Continua dopo le foto)





























La ex tronista ha finalmente ritrovato l’equilibrio, postumo alla fine della storia d’amore con Mario De Felice, la sua scelta ai tempi di Uomini e Donne. Non che il suo matrimonio non abbia conosciuto momenti di crisi, ma niente di irrisolvibile, tant’è che il pancione è cresciuto due volte. Ecco di chi stiamo parlando: l’ex tronista Ramona Amodeo, che oggi ha dato alla luce la sua seconda figlia Olimpia. Una felicità super straripante Ramona Amodeo, che ha scritto un dolcissimo post dedicato alla nuova arrivata di casa Amodeo. (Continua dopo le foto)









“9/09/2020 8:51 È nata Olimpia una polpettina di 3,710 e 50 cm d’amore grazie a tutti i dottori, ostetriche e infermieri che hanno reso questo mio primo appuntamento magico siete stati tutti degli angeli… […] Posso dire che nella mia vita ho provato un naturale ed un cesareo, è andato tutto benissimo, più semplice di quello che immaginavo”. Insomma pare proprio che il parto sia andato nel migliore dei modi, che mamma e figlia stanno bene e ora non resta altro che riposarsi e poi festeggiare.

