“Divina”. Miriam Leone, il drastico cambio look incanta tutti. Primo piano ‘choc’ e scollatura, mix perfetto

Miriam Leone, imperdibile nel suo nuovo look. Un selfie la può dire lunga. Primo piano e sguardo intenso. Gli splendidi lineamenti di Miriam si addolciscono e il cambiamento viene decisamente apprezzato. Negli ultimi giorni la Leone si è già mostrata al suo numeroso seguito di fan in una versione naturale. Restare incantati di fronte a Miriam, ad oggi, diventa inevitabile: un motivo in più per sottolineare una bellezza concreta.

Miriam Leone dice addio al rosso acceso che ormai aveva da tempo caratterizzato la sua immagine. Come molti altri volti femminili, anche l’ex Miss Italia non perde occasione per lanciare un messaggio forte: apprezzarsi e mostrarsi per quel che si è realmente. Sta accadendo anche per quanto riguarda la sua immagine, Miriam Leone decide di rivelarsi un un look sempre meno ‘artificioso’. (Continua a leggere dopo la foto).















E non si può che partire proprio dalla capigliatura, che la Leone decide di curare a partire da un nuovo colore. I capelli appaiono molto più chiari del solito e infatti le tonalità scelte sono quelle che tendono verso un biondo dorato quasi del tutto naturale. I lineamenti si rendono agli occhi di tutti ancora più delicati di sempre e per Miriam la scelta non è che un successo. (Continua a leggere dopo la foto).















Non ha mai abbandonato, fino ad ora, tonalità decise e forti. Rosso acceso, mogano, castano con riflessi ramati. Ma il primo piano di oggi non può che incantare. Merito non solo del nuovo colore di capelli, ma anche di quel che indossa. Un top scollatissimo nero con le spalline gioiello e splendidi orecchini tondi. Il nuovo colore di capelli viene così valorizzato anche da un ombretto illuminante in oro. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram MALUCCHIFFÀRI Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 7 Set 2020 alle ore 11:13 PDT

A corredo del post una didascalia recita “Maluchiffari”, che tradotto in siciliano fa riferimento a un improvviso attacco di noia. Non più il color platino di qualche tempo fa, in contrasto con le sopracciglia colte e scure dal meraviglioso effetto a contrasto, ma una tonalità decisamente più tenue per tempi che promettono di rivolgere l’attenzione più alla sostanza che all’apparenza. E nel caso di Miriam Leone entrambe gli aspetti sembrano non mancare.

