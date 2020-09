“Lascia stare mio figlio…”. Caterina Balivo ‘avvisata’ dalla suocera. Glielo ha detto chiaramente

Caterina Balivo, la suocera non si trattiene. Non è la prima volta che la signora Mirella dice la sua. E lo fa dando un consiglio proprio all’ex conduttrice di Vieni da Me. La suocera Mirella, infatti, sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza in Toscana, proprio per poter godere appieno della vicinanza dei nipoti, Alberto e Cora, e perchè no, avere la possibilità di osservare la vita di coppia.

Ormai non si fa che parlare del consiglio incredibile che Mirella ha dato proprio a Caterina Balivo. Il siparietto è stato imperdibile. Cosa ne penserà il marito della conduttrice, Guido Brera? Mamma Mirella è apparsa in una serie di stories su Instagram, dove Caterina Balivo non ha esitato a offrire qualche commento sul loro incontro. Ovviamente l’attenzione non può che essere caduta sul mestiere della Balivo. Una conduttrice amatissima dal pubblico, che in molti non vedono l’ora di vedere tornare sul piccolo schermo. (Continua a leggere dopo la foto).















E tutto ha avuto inizio proprio da questo affetto smisurato dei fan della conduttrice. La suocera Mirella ha esordito dicendo che: “Quando vado al mercato, mi chiedono ‘Quando torna Caterina? Quando torna Caterina’?”. A questo punto Caterina è intervenuta: “E lei risponde che mi possono seguire sui social?”. Non ha fatto in tempo a dirlo che subito Mirella ha controbattuto. (Continua a leggere dopo la foto).















“Ma tu devi tornare in tv…”, insiste la suocera. Caterina Balivo ha così continuato: “Ma poi se la vede lei con suo figlio…”. La suocera Mirella non poteva che esprimersi a cuore aperto ed ecco il consiglio che arriva del tutto inaspettato: “Ma lascia perdere mio figlio, non può condizionare…”. Da non crederci, Caterina Balivo è rimasta del tutto spiazzata. La conduttrice, con la sua genuinità, ha saputo conquistare anche l’apprezzamento della suocera. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









D’altronde da quando la Balivo ha comunicato il suo addio a Vieni da me, Mirella non ha esitato un solo secondo a esprimere il suo disappunto a riguardo: “Non mi piacciono questi ultimi saluti, non sono d’accordo, tu hai dato tantissimo e ti abbiamo ancora dentro di noi. Tu hai intervistato dei giganti della tv da Alberto Angela a Renzo Arbore, Pippo Baudo e poi hai messo tutta te stessa. Hai intervistato anche quelli che ti rifilavano ed era difficile veramente intervistare e tu hai trovato lo stesso il modo di interessare il pubblico quindi eri brava davvero”. Bingo!

