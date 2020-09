Belen Rodriguez, il primo fidanzato italiano a UeD. Chi è Simone Bolognesi

Belen Rodriguez o semplicemente Belen, è una delle showgirl più conosciute della televisione italiana. È figlia di Gustavo Rodriguez, argentino, e Veronica Cozzani, nata in Argentina ma di origine italiana. I nonni materni della Rodriguez, infatti, erano immigrati di La Spezia, in Liguria.

La Rodriguez ha iniziato la sua carriera di modella inizialmente in Argentina, poi è arrivata in Italia quando era ancora un'adolescente e poco a poco è riuscita a conquistarsi la fiducia e l'affetto di milioni di telespettatori italiani. Il successo vero e proprio arriva nel 2008, quando ha deciso di partecipare all'Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura. Dopo il reality-show, diviene co-conduttrice di programmi tv come Scherzi a Parte, Sanremo, Sarabanda, Colorado, Italia's got talent e tanti altri.















Nota anche per i suoi amori, all'agosto 2004 al dicembre 2008, Belen è stata la fidanzata di Marco Borriello, ma prima di lui c'è stato un altro fidanzato, il primo della showgirl quando ancora non era conosciuta nel mondo dello spettacolo. Si tratta di Simone Bolognesi. Organizzatore di eventi a Rimini, Bolognesi entrerà a far parte del parterre maschile della nuova edizione di Uomini e Donne. Non è la prima volta che l'imprenditore approda nel dating show di Maria De Filippi: nel 2011, infatti, è stato corteggiatore di Giulia Montanarini.















Anche se la protagonista della prima puntata è stata Gemma Galgani con il suo nuovo volto dopo il lifting, gli attenti telespettatori hanno notato la presenza di Simone Bolognesi durante la prima puntata andata in onda il 7 settembre. "Non è la prima volta che Simone Bolognesi mette piede agli studi Elios. – si legge sul blog Isa e Chia – Nel 2011, infatti, è stato fra i corteggiatori di Teresanna Pugliese ai tempi del Trono Rosa che condivideva con Giulia Montanarini. Nel 2013, poi, Bolognesi è stato paparazzato in compagnia di Diletta Pagliano dopo la fine della relazione tra lei e Giorgio Alfieri. Si trattò tuttavia di una breve frequentazione, dato che dei due non si è poi saputo più nulla".









I due si conoscono quando Belen arriva in Italia. Lui, all’epoca 29enne, la presenta a persone del mondo della moda e dello spettacolo e la Rodriguez inizia a lavorare in locali alla moda come ragazza immagine e in seguito come fotomodella e modella per sfilate. La crisi vera inizia nel 2004, quando Belen Rodriguez incontra in Sardegna il calciatore Marco Borriello che la corteggia. La Rodriguez si trasferisce a Milano nel 2005, per lavoro, e inizia la relazione con Marco Borriello.

