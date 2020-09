Da quando è finito il matrimonio con Eros Ramazzotti, il nome di Marica Pellegrinelli è stato spessissimo sui giornali e i siti di gossip. Un’unione, quella col cantante romano, suggellata dalle nozze e dalla nascita di due bellissimi bambini, Raffaella Maria, 9 anni e Gabrio Tullio, 6 ma terminata da diverso tempo ormai.

Entrambi da sempre riservatissimi, non hanno mai commentato con piacere i rumor, tra nuovi flirt e presunti ritorni di fiamma, che uscivano praticamente ogni giorno. Spesso non lo hanno proprio fatto, in attesa che quelle voci si sgonfiassero da sole. Ma ora, forse per la prima volta, Marica Pellegrinelli ha deciso di parlare della fine del matrimonio con Eros in un'intervista molto intensa rilasciata al Corriere della sera.















La modella 31enne ammette che la separazione tra i due è stata per entrambi un momento molto doloroso, ma purtroppo si è trattato di una scelta necessaria: "Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l'amore ti deve fare star bene", dice la Pellegrinelli al Corriere. E poi spiega che se l'amore e la passione che si vive non rendono felice come si vorrebbe, in questi casi è bene cercarlo altrove.















E probabilmente tra lei ed Eros Ramazzotti è accaduto proprio questo. "Le persone cambiano e vale anche per lui – aggiunge Marica nell'intervista – La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci". Smentisce poi le presunte relazioni che le sono state date dai giornali di gossip questa estate.











Come quella con Marco Borriello: “C’è una serie di giornali che io neppure apro, ti fanno la foto con un amico e diventa il tuo fidanzato”, chiarisce Marica Pellegrinelli per aggiungere poco dopo che tra lei e il calciatore ci sarebbe solo una bella amicizia e nulla di più. Sul ritorno di fiamma con Charley Vezza, invece, svia dicendo che per ora vuole concentrarsi solo sui suoi figli.

