“È una cosa certa”. Manila Nazzaro, la voce che riguarda lei e Lorenzo Amoruso. Per molti è “inevitabile”

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono tra i concorrenti più adorati e applauditi usciti dall’ultima edizione di Temptation Island. Tante insicurezze e altrettante fragilità, queste le caratteristiche che descrivono meglio la quota azzurra della coppia ossia Lorenzo Amoruso. Lui sì che ha dimostrato sull’Isola delle tentazioni di possedere dei valori davvero sentiti, a dispetto della maggior parte delle persone che hanno calpestato il suole sacro del reality condotto da Filippo Bisciglia. Dal canto suo, Manila Nazzaro, la stupenda Miss Italia ’99, non è stata da meno: apprezzata dai più per l’enorme forza d’animo, e per incarnare perfettamente la figura di donna libera e indipendente.

Per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso Temptation Island ha portato una gran fortuna. Infatti l'intensa avventura nell'isola delle tentazioni, ha portato la coppia a pensare di volersi sposare e avere un figlio. Manila e Lorenzo hanno superato alla grande il falò di confronto, affrontando con maturità battibecchi e incomprensioni in vista di una vita al fianco l'uno dell'altra. Dunque, per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso le nozze raebbero dietro l'angolo. "Alcune parole di Manila mi hanno fatto tremare. Non ero sicuro di voler fare questo viaggio, ma lo sforzo di capire quello che accadeva alla fine mi ha arricchito". Queste le parole di Lorenzo in merito alla questione, esplicitate ai microfoni di un noto magazine che l'ha intervistato. (Continua dopo le foto)





























C'è da specificare che la coppia non si sia iscritta a Temptation Island con la motivazione di voler mettere alla prova la capacità di non tradire, ma semplicemente per ricevere conferme. E se fino a poco fa sembrava che andare a convivere fosse l'unica priorità, adesso no, come fa sapere la stessa Manila Nazzaro, il prossimo passo sarà il matrimonio. "Le nozze sono una nostra priorità. […] Con Lorenzo ho voglia di dire di nuovo 'sì' e sogno un figlio nostro". Il fallimento del suo primo matrimonio con l'ex calciatore Francesco Cozza avevo portato la bella Manila a smettere di credere nelle unioni. Con Lorenzo ha però riscoperto il desidero di sentirsi nuovamente legata a una persona in maniera profonda e concreta. (Continua dopo le foto)









L’unico grande deficit della coppia è la lontananza: lui vive perlopiù a Firenze, in una bellissima villa e con un cane. Mentre lei abita a Roma con i due figli. Ora come ora la coppia ha deciso di trovare casa insieme nella Capitale, dove poter creare un vero e proprio nido caldo e confortevole. Considerato il grande seguito ed apprezzamento ricevuto dai telespettatori, sono in tanti ora a volere per Manila un ruolo in tv. La Nazzaro ha recentemente dichiarato che le piacerebbe fare un’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Ma nel frattempo è protagonista di nuovo in Rai come inviata del programma ‘E la chiamano estate’, condotto da Federico Quaranta.

