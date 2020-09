Dopo 2 anni insieme, il frutto del loro amore: è nata Bianca Maria. Poche ore fa la coppia vip, naturalmente al settimo cielo, ha annunciato su Instagram la nascita della loro femminuccia. Nelle Storie di Instagram, il neo papà ha pubblicato una foto della sua compagna mentre coccola la figlia.

E ha commentato il tenero scatto con queste parole: “Bianca Maria e le coccole della mamma, nothing else matter”. Già, nulla importa ora che la loro bambina è finalmente arrivata ad arricchire le loro vite e il loro legame già fortissimo. Anche la neo mamma ha condiviso sul suo profilo la stessa, bellissima foto e ha aggiunto: “Sono grata, il nostro amore”. Sotto al post, una marea di cuoricini rossi e felicitazioni per la lieta notizia. (Continua dopo la foto)















È nata la figlia di Vittorio Grigolo, tenore ed ex coach di Amici di Maria De Filippi, e Stefania Seimur, modella di origine ucraina che è già mamma di una bimba di 5 anni. Per Grigolo, invece, la piccola Bianca Maria è la sua prima figlia. L’annuncio della dolce attesa era arrivato a sorpresa ad aprile scorso, nel corso di un collegamento con lo studio di Storie Italiane di Eleonora Daniele, anche lei incinta. (Continua dopo la foto)















Anche la proposta di nozze del noto tenore alla ballerina e modella era arrivata in diretta tv e a sorpresa. Era successo i primi di gennaio nel bel mezzo della trasmissione di Canale 5 All Together Now. Dopo essersi esibita sul palco durante l’esibizione canora del tenore, la ballerina è stata sorpresa dal suo compagno da circa un anno, anche grazie all’intervento di Michelle Hunziker. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Grateful 🙏🏼 our love @vittoriogrigolo 🤍 Un post condiviso da Stefania Seimur (@stefaniaseimur) in data: 7 Set 2020 alle ore 12:08 PDT



Pochi mesi dopo, a Eleonora Daniele confidarono la notizia della gravidanza: “Stiamo aspettando una bimba! Il nome? Prima pensavamo a Catalina, poi Lilia ed ora sembreremmo orientati su Bianca”. E infatti poi la scelta è ricaduta proprio su Bianca a cui poi è stato aggiunto il secondo nome Maria. Già in quell’occasione, Grigolo spiegò di essersi innamorato follemente della sua bambina non appena l’ha sentita muoversi nel ventre della sua compagna: “La prima volta che ho sentito il movimento di mia figlia nella pancia, ho sentito una vibrazione incredibile, tutto questo mi ha portato indietro nella mia infanzia a cose che non ricordo”.

