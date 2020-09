Emma Marrone, tutti ‘accecati’ dagli orecchini sfoggiati a Venezia. Soprattutto per il prezzo: la cifra choc

Emma Marrone, torna al centro del mirino del consenso popolare. Dopo mesi molto difficili sia personali che professionali dovuti al lockdown, la cantante pugliese si rimbocca le maniche e riprende in mano le redini della sua vita. La ripresa della normalità ma anche comparse pubbliche che fanno rimettere in circolo il suo nome. E nel farlo, lo stile è impeccabile.

Anche lei sul red carpet della 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Emma Marrone ha sfilato come poche accade. Siamo sempre abituati a vederla in vesti eleganti e semplici, ma per l'occasione il dettaglio non poteva che colpire l'attenzione pubblica. La cantante, infatti, ha assistito alla prima del film "Miss Marx".















Con il presupposto di non voler sfigurare, Emma Marrone è sbarcata a Venezia lasciando che fosse Giorgio Armani a curare il suo look. L'abito creato su misura e un'eleganza come poche sanno vestire. Emma Marrone non poteva che lasciare senza parole. E il dettaglio, questa volta, ha anche un certo valore. Il prezzo? Tenetevi forti oppure prendete una sedia e continuate a leggere in comodità.















Un mini abito con una giacca in bianco con i bottoni neri a contrasto, e una splendida e laminata sciarpa leggera. Per concludere scarpe a décolleté di pelle nera con il tacco a spillo. Ma il look è stato curato dalla testa ai piedi, passando anche per le orecchie. Ebbene i pendenti indossati da Emma Marrone sono da effetto collaterale. Luminosi e sofisticati dal prezzo quasi indicibile.









Sono ricchi di brillanti e caratterizzati da una forma esagonale. Rigorosamente in oro bianco 18 carati, si legge sul sito di Bulgari il prezzo. Tenetevi forti perchè si tratta di un gioiello dal valore pari a 46.600 euro. Una sfilata di lusso che di certo Emma Marrone replicherà, con la speranza che presto riesca anche a varcare la soglie di un palco musicale e riempire di gioia il cuore dei suoi fan.

