Lorella Cuccarini è tornata su Instagram per dare un grande annuncio a tutti i suoi fan. No, non si tratta di una notizia sul suo futuro lavorativo. Per la cronaca, il 7 settembre è cominciata una nuova stagione de La Vita in diretta ma senza di lei.

Com’è noto, infatti, la più amata dagli italiani’ ha dato l’addio alla trasmissione di Rai1 a giugno scorso dopo non poche polemiche per le parole sul suo ex collega, il giornalista e conduttore Alberto Matano. Che da oggi è tornato al timone del programma ma da solo. Quanto alla Cuccarini, a quanto pare il suo futuro è ancora da scrivere ma per il suo pubblico è comunque presente grazie a Instagram, che aggiorna praticamente ogni giorno. (Continua dopo la foto)















Per lei è stata un’estate all’insegna del relax e della famiglia. Ha pubblicato molti scatti e ha anche festeggiato le ‘nozze di granito’ con il marito. I due sono sposati da 29 anni, hanno 4 figli e Lorella ha deciso di festeggiare la ricorrenza con foto e dedica. “29 anni e sentirli… con gioia. Le chiamano ‘nozze di granito’: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri”. (Continua dopo la foto)















Ora, come anticipato, Lorella Cuccarini ha fatto sapere di un nuovo arrivo in casa. “Da un paio di settimane la famiglia Capitta si è allargata. Lei è Miura, un cucciolo di Maine Coon che ha già conquistato tutti”, ha scritto sotto a due scatti in cui si mostra felice con in braccio un gattino bianco e rosso, a quanto pare divenuto parte della sua numerosa e bellissima famiglia. Sotto al post, nemmeno a dirlo, tanti cuori ma non sono mancate critiche feroci. (Continua dopo foto e post)











Il post con cui Lorella ha festeggiato l’ingresso nella famiglia Cuccarini-Capitta di un piccolo gattino di nome Miura ha suscitato le ire di diversi follower. “Avresti dovuto prendere un semplice gatto nei dintorni di casa tua, o in un gattile. Ma il denaro, a volte, fa perdere di vista l’equilibrio”, è il commento di un utente. E un altro: “Comprare gli animali lo trovo vergognoso, ma amo Lorella”.

