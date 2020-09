Tutti adorano Vanessa Incontrada. Brava, bella, preparata, simpatica e con ironia da vendere, l’attrice e conduttrice di origini spagnole è talmente stimata da essere richiesta a gran voce come protagonista del prossimo Festival di Sanremo.

E non è certo la prima volta che succede, ma l’altra sera, mentre Vanessa era alla guida con Carlo Conti dei Seat Music Awards, l’evento trasmesso su Rai1 a sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo, i suoi modi hanno di nuovo convinto il pubblico a casa, che vorrebbe per lei uno spazio su palchi più importanti. Non a caso il suo nome è rimasto in cima ai trend topic di Twitter per tutta la serata e sono stati tanti, tantissimi i telespettatori a chiedere che le venga affidato il prossimo Festival. (Continua dopo la foto)















“Recita bene, canta bene, balla bene. Merita di più”, ha scritto un utente. E altri, girando l’appello ad Amadeus perché la porti con sé nell’edizione 2021 e più in generale ai vertici Rai: “Vanessa Incontrada la vedrei molto bene come presentatrice di Sanremo, Amadeus facci un pensierino”, “Fatele fare tutto, magari anche Sanremo” e “Ma lo vogliamo dare Sanremo a Vanessa Incontrada?”. (Continua dopo la foto)















Ma veniamo a un altro Festival, quello del Cinema di Venezia. La 77esima edizione è ancora in corso e fino al prossimo 12 settembre saranno molti i film in concorso e fuori concorso presentati in anteprima mondiale. Tra le tante star che hanno calcato il red carpet, anche la bella Vanessa che domenica 6 settembre ha preso parte alla prima di “The World To Come”. (Continua dopo le foto)











Beh, dopo il nero indossato sul palco dei Seat Music Awards, Vanessa Incontrada non ha deluso i milioni di fan che l’ammirano e seguono da sempre. Si è mostrata sul red carpet coi capelli sciolti e un make up molto naturale e con un abito rosso che ha lasciato tutti senza parole. Ha scelto un vestito di Dolce e Gabbana con il corpetto monospalla, da un lato senza spallina, dall’altro con lo scollo a barca, e una gonna sinuosa. Poi gioielli Tiffany, collier e orecchini in platino e diamanti della collezione Tiffany Victoria, a rendere ancora più brillante il suo look. Niente da dire, Vanessa è uno spettacolo.

