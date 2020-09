“Eccomi”. Flavio Briatore torna a mostrarsi dopo il contagio. E tutti notano un dettaglio delle sue condizioni

Flavio Briatore, finalmente torna a dare notizie di sé. In diretta dalla casa dell’amica Daniela Santanché, il noto imprenditore italiano ringrazia quanti sono in apprensione per lui. Dopo la scoperta della positività al virus, Briatore decide di condividere un video in cui è lui stesso a rassicurare i fan e gli amici. Dopo una settimana di ricovero presso il San Raffaele, Flavio Briatore ha iniziato il suo isolamento il 29 agosto, affidandosi nelle mani del professore Zangrillo.

"Sono nelle mani del professor Zangrillo, che non è solo bravo, di più. Per cui sto bene. In superforma, pronto per ripartire", le parole di Flavio Briatore rassicurano tutti ed effettivamente l'imprenditore non dà cenno di alcun particolare malessere. La scoperta della sua positività al virus non poteva che costellarsi di polemiche. Posizione netta da parte dell'amica, Daniela Santanchè.















"La cosa che mi ha fatto rimanere male è che questa scelta di voler ospitare Briatore sia passata come una cosa brutta mentre io penso che l'amicizia sia un valore importante e, soprattutto, che deve essere dimostrata a un amico nel momento del bisogno. Penso che se a farlo fosse stato qualcuno 'dall'altra parte', non di destra, avrebbero detto che si trattava di un gesto nobile", ha rivelato a Vanity Fair.















La senatrice di FdI ha dato prova di affetto e generosità, pur con molte preoccupazioni: "Mi sono preoccupata per mio figlio, per il mio compagno, ma poi parlando con i medici capisci che basta fare le cose utilizzando il buonsenso, credo anzi che sia molto più pericoloso andare per esempio a un evento politico, dove magari c'è molta gente che ti chiede fotografie e tu dai il gomito ma loro ti vogliono dare la mano, accetti di fare un selfie ma ti chiedono di togliere la mascherina e ovviamente non sai se qualcuno è in realtà un contagiato asintomatico".









Grazie a tutti! #FlavioBriatore #attualità #notizie

Un gesto ricambiato, che porta Briatore a confessare di non vedere l’ora di ripartire più forte di prima: “Ho voglia di ricominciare ma nel frattempo sono occupato, stiamo monitorando tutto quello che succede. Il tempo passa abbastanza velocemente”. E il suo incipit al video lo aveva anticipato: “Sto bene, mi vedete? In super forma, pronto per ripartire. Dobbiamo ripartire. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene. Anche questa passerà. Ne son passate tante e questa è una delle tante. L’importante è sempre aver voglia di andare avanti e fermarsi mai. Non ci fermeremo mai”. Eppure, però, non si può non fare caso a un tono di voce decisamente affaticato.

