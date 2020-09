“Nooo, ma è davvero lei?!”. Era proprio così prima di diventare famosissima, in tv e non solo. Praticamente un’altra

Giulia De Lellis, le foto arrivano direttamente dal suo passato. Da non crederci, la nota influencer è davvero irriconoscibile. Eppure di strada ne ha fatta e le immagini mostrano esattamente questo. Una passione, quella per la moda, che ha sempre rappresentato un motivo per crescere. Giulia De Lellis, che si possa amare o meno, ha dato prova di aver davvero creduto in un sogno.

L "esperta di tendenze" ha aperto il cassetto dei ricordi e non ha esitato un solo secondo per mostrare a tutti i suoi follower da dove tutto ha avuto inizio. Alcune foto condivise sul profilo Instagram dell'influecer, offrono la possibilità di vedere la De Lellis sotto una nuova luce. Una ragazzina dalle pose timide, viso non troppo truccato, sorriso genuino. Sono tutti aspetti che Giulia ha conservato, anche se con qualche piccolo cambiamento.















In ogni caso, si stenta quasi a riconoscerla. Non ha mai perso quella luce negli occhi, ma il percorso professionale, intrapreso sempre con grinta e dedizione, ha permesso di raccogliere i suoi frutti; quella ragazzina timida acqua e sapone, oggi, è diventata per molte un modello di ispirazione, non solo in quando a mode e tendenze. Ha sempre saputo giocare con il proprio look, proprio da quando ha fatto ingresso nello studio di Uomini e Donne.















Dallo shatush, must dell'hairstyling, a un biondo all'ultimo grido, Giulia De Lellis ha sempre approfondito i gusti e le tendenze di un'epoca, restando vicina, fino ad oggi, alle esigenze sollevate dalle sue fan per valorizzare al meglio i propri punti di forza, senza per questo perdere la naturalezza che rende unici. Le imperfezioni? Fanno parte di tutti e Giulia non si è lasciata scappare neanche l'occasione per diffondere questo importante messaggio.









Quando la De Lellis ha esordito in tv aveva solo 24enne. Lo abbiamo detto fin da subito, si può anche non amare del tutto, ma l’influencer è sempre stata limpida e diretta con il suo seguito di fan, no nascondendo persino i ritocchini di chirurgia estetica a cui si è sottoposta per stare meglio con se stessa. Eppure quella bellezza naturale e genuina è sempre rimasta il suo cavallo di battaglia. Anche se con una taglia in più di seno e labbra pronunciate.

