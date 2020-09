Belen Rodriguez non si nasconde più. Esce allo scoperto e pubblica il video con il nuovo fidanzato

Da qualche settimana infiamma il gossip su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La bellissima showgirl argentina è infatti stata beccata in compagnia del giovane e i paparazzi hanno immortalato un bacio che non lascia spazio all’immaginazione.

Antonino Spinalbese è un hairstylist. Dopo aver chiuso con il suo ex Stefano De Martino ed aver interrotto il legame con Gianmaria Antinolfi, Belen si è subito rifatta con questa sua nuova fiamma. Il nuovo gossip dell'estate è esploso ed è destinato a far parlare tantissimo anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E Belen, forse per 'rovinare' il lavoro dei paparazzi che la seguono da anni, ha deciso di pubblicare un video in cui compare proprio il giovane.















Con Antonino, però, la Rodriguez starebbe facendo sul serio, tanto da avere deciso di condividere il video tra le sue Instagram stories e di taggarlo, mandando in fumo il lavoro dei paparazzi che l'aspettavano fuori dal ristorante per immortalarla in compagnia del parrucchiere.















Dopo la cena Belen Rodriguez ha pubblicato assima comparire tra le Stories: "A nulla serve volere, se non hai il coraggio di agire". Molto amico di Patrizia Griffini, ex gieffina e inseparabile amica di Belen Rodriguez, Antonino avrebbe raggiunto Ibiza proprio in occasione del suo compleanno poi si sarebbe trattenuto dopo aver conosciuto la showgirl argentina.









Ha 25 anni e vive a Milano, dove ha raggiunto una certa fama come hair stylist. Lavora infatti in uno dei saloni più famosi di Aldo Coppola, situato in zona Garibaldi. Pare che i due si siano conosciuti per lavoro e da quel momento siano diventati inseparabili. Prima la vacazna a Ibiza, poi a Milano.

