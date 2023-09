Spettacolare visione per i fan grazie al super vip, che ha mostrato il suo fisico da urlo nonostante abbia raggiunto i 48 anni. Durante la sua vacanza, l’uomo ha sfoderato un corpo decisamente perfetto e, anche se l’estate sta volgendo al termine, ha voluto godersi queste bellissime giornate di settembre. E soprattutto ha fatto strabiliare gli occhi a migliaia e migliaia di persone, che sono rimaste incantate davanti a quell’immagine.

Il vip ha voluto mettere in evidenza il suo fisico clamorosamente bello a 48 anni suonati. Come si evince dal racconto del sito Leggo, il famoso in questione è stato con la sua famiglia in una meravigliosa terra, ovvero la Croazia. Qui si sono concessi un pranzo al mare e lui è stato anche protagonista di un ‘viaggio’ con la moto in compagnia di un suo storico amico. E tutti lo hanno osannato sui social, dato che è seguito da una quantità incredibile di ammiratori.

Il super vip mette in mostra un fisico da urlo a 48 anni

Il vip si è quindi tirato giù i pantaloncini ed ecco che il suo fisico a 48 anni è diventato di dominio pubblico. Ovviamente era anche a petto nudo e tutti sono rimasti deliziati da cotanta bellezza. Vicino allo spettacolare mare croato, lui e i suoi familiari hanno degustato un pranzo di pesce all’interno di un ristorante. Si è goduto gli ultimi sprazzi estivi, prima di fiondarsi nuovamente nel lavoro, che lo vedrà molto impegnato nei prossimi mesi. Fan in delirio comunque sotto l’immagine: “Più invecchi più sei bono”, “Sei imbattibile”, “Ma come fai?”, “Nessuno è come te”.

Parliamo del grandissimo ex calciatore David Beckham, attualmente dirigente sportivo nonché presidente dell’Inter Miami, la compagine americana nella quale milita anche il super campione Lionel Messi. David è pure co-proprietario del Salford City, una squadra inglese che gioca in Footbal League Two da 4 anni. L’ex atleta è ritenuto uno dei migliori centrocampisti che il calcio abbia mai avuto e ha avuto in carriera due soprannomi: Becks e Spice Boy.

Per quanto riguarda i club in cui ha giocato, Beckham ha indossato le maglie di Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan e Paris Saint-Germain. Dal 1996 al 2009 ha disputato anche 115 partite, impreziosite da 15 reti, con la casacca della nazionale inglese.