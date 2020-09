Michelle Hunziker ancora una volta nel mirino. Tutta colpa di un video pubblicato dalla conduttrice

La conduttrice televisiva Michelle Hunziker si è resa protagonista di una lodevole iniziativa per supportare le famiglie in emergenza a causa della pandemia da coronavirus. Per la precisione ha dato vita ad un mercatino con i vestiti e gli oggetti di casa suoi e del marito Tomaso Trussardi. L’obiettivo è supportare due progetti di natura benefica: uno riguardante il ‘Fondo famiglia in emergenza Covid’ alla Diocesi di Bergamo e l’altro riferito alla sua Fondazione Doppia Difesa in favore delle vittime di violenza domestica.

La donna è apparsa sui social per lanciare ufficialmente l’evento, che avrà luogo nelle giornate di oggi e domani, sabato 6 e domenica 7 settembre, nel teatro di Sant’Andrea situato a Bergamo Alta. E nonostante con questo suo intervento si pensava dovesse catturare esclusivamente messaggi positivi, ecco che sono spuntati immancabili alcuni commenti di hater che hanno cercato di rovinare il momento. I contestatori hanno puntato il dito contro un’immagine a causa di due assenze. (Continua dopo la foto)















Nel video postato per l’occasione sul suo profilo Instagram, c’è la Hunziker in compagnia di Odino, il piccolo levriero che è entrato a far parte da poco della sua famiglia. Ed è proprio sui cani che gli hater hanno avuto da ridire. In tanti si sono infatti chiesti che fine abbiano fatto gli altri due animali a quattro zampe: “Come mai adesso ti mostri in pubblico solo con Odino? Che fine hanno fatto i due barboncini?”. Un altro ancora: “Ora esiste solo Odino, non è giusto per gli altri cagnolini. Tirali fuori”. (Continua dopo la foto)















Non è ancora stata fornita alcuna risposta da parte di Michelle, che difficilmente replicherà a queste cattive insinuazioni. Per fortuna la svizzera può consolarsi con l’affetto degli altri fan: “Sei una persona bellissima, mi piace aiutare gli altri come fai tu”, “Sei una grande donna”, “Tu e tuo marito siete degli angeli”, “Che bella idea, dovrebbero fare tutti così”. Poi c’è chi ha scritto ancora: “Siete unici”, “Non ti smentisci mai, bella fuori e dentro”, “Siete fantastici”, “Siete meravigliosi”. (Continua dopo la foto)









Su All Together Now ha detto: ““Andremo in onda anche a Santo Stefano con una puntata a tema. I giudici saranno vestiti da Babbo Natale o da renne e ci sarà tanta musica natalizia come il brano che canteremo io e J-Ax ‘Baby, it’s cold outside’. Vedrete che voce che ha, sembra Frank Sinatra”. In questo evento la presentatrice e il presidente di giuria hanno fatto proprio un lavoro memorabile.

