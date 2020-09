“In viaggio con lui!”. Benedetta Rossi, il grande annuncio con foto al seguito fa subito boom

Benedetta Rossi è seguitissima su Instagram, essendo ormai una nota influencer di cucina. Lo scorso agosto ha comunicato a tutti la tristissima notizia della morte del suo amatissimo cane Nuvola. L’annuncio aveva subito fatto il giro della rete e la donna aveva ricevuto una marea di messaggi di supporto e di vicinanza per affrontare quel difficile momento. Adesso è passato praticamente un mese da quel brutto avvenimento ed è arrivata una notizia davvero molto bella.

Infatti, la conduttrice televisiva di Real Time ha deciso di prendere un altro cagnolino da tenere all’interno della sua casa. E dietro questo arrivo c’è una storia emozionante e particolare, che ha raccontato il marito di Benedetta, Marco, attraverso alcune storie Instagram. Lei ha invece postato sul suo profilo ufficiale l’immagine del nuovo arrivato, corredandola con una divertente didascalia. Andiamo dunque a vedere più nel dettaglio tutti gli aneddoti e i retroscena di questa vicenda. (Continua dopo la foto)















Il coniuge della Rossi ha quindi affermato: “Dopo la perdita di Nuvola abbiamo ricevuto migliaia di messaggi. Non tutti siamo riusciti a leggerli. Ma casualmente ne ho aperto uno in cui c’era un link che rimandava ad un’associazione canina. Quindi è apparsa la foto di una cucciolata e tra i cagnolini ce n’era uno identico a Nuvola, che si chiamava Cloud, ovvero nuvola in inglese. Ho chiamato l’associazione e mi hanno detto che erano quasi tutti prenotati, tranne uno, Cloud”. (Continua dopo la foto)















Marco ha concluso, dicendo: “Alla tripla coincidenza, ho capito che era destino e abbiamo fatto le carte per l’adozione”. Adesso il cane Cloud è in viaggio per giungere a destinazione, nell’abitazione di Benedetta. Quest’ultima su Instagram ha commentato sotto la foto dell’animale a quattro zampe: “Ciao a tutti, io sono Cloud, adesso sono in viaggio con Benny e Marco verso la mia nuova casa…loro non si vogliono far vedere perché hanno gli occhi un po’ lucidi, ma più tardi vi racconterò di più”. (Continua dopo la foto)









Oltre 245.700 i like ottenuti dall’istantanea di Cloud. E sono spuntati anche tantissimi messaggi dei fan di Benedetta Rossi: “Un cane fortunato ad aver trovato voi”, “Auguri a Cloud e a voi naturalmente, che possiate iniziare una lunga vita di coccole”, “Quanta emozione”, “Ben arrivato, sicuramente ti troverai benissimo con loro”, “Che meraviglia e che occhioni dolci”, “Che cuoricino”.

