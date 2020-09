“Hanno rubato tutto!”. Beatrice Valli, il racconto choc dell’influencer sui social

Alcuni giorni fa Beatrice Valli è finita nel vortice delle polemiche per alcune sue dichiarazioni, che avevano fatto imbestialire le donne e non solo. Aveva infatti fatto intendere che solo coloro che hanno figli possono capire realmente la stanchezza, mentre le altre no. E dunque si erano sprecati i commenti offensivi nei confronti dell’influencer. Ora, l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha raccontato attraverso alcune Instagram stories un bruttissimo episodio che l’ha vista protagonista.

Lei e la sua dolce metà Marco Fantini si trovano attualmente a Venezia per il Festival del Cinema e nella giornata di ieri, venerdì 4 settembre, hanno sfilato sul magnifico red carpet sfoderano dei look davvero molto belli ed eleganti. Ma in quelle ore hanno però subito un furto clamoroso. La giovane ha confessato in maniera alquanto sconvolta di essere stati vittime di questo atto illecito. Le sue parole sono emblematiche e fanno capire la gravità del danno economico purtroppo avuto.















Beatrice ha quindi affermato: "Non vi dico le condizioni in cui ci hanno lasciato. Ci hanno spaccato tutto, anche i vetri". Stando a quanto riferito, i ladri si sono intrufolati all'interno del loro ufficio, dove erano presenti gli outfit che avrebbero dovuto indossare stasera. L'ex 'UeD' ha aggiunto: "Hanno rubato tutti i vestiti di Marco che purtroppo ha dovuto trovare una soluzione last minute". E poi per sdrammatizzare: "Scusate, Marco stasera non sarà perfetto". Una situazione davvero spiacevole.















Nonostante la rabbia per quello che hanno dovuto subire, la Valli ha cercato comunque di mantenere il sorriso e di scherzare sull'episodio. Infatti, ha puntato l'attenzione sul compagno, che avendo preso un altro abito di fortuna non sarà impeccabile come avrebbe dovuto essere. Ha ironizzato su ciò che metterà addosso Marco, che potrebbe teoricamente sfilare anche in intimo. Ovviamente è stata una battuta. I due hanno comunque reagito subito e guardano avanti, nonostante il dispiacere.









Beatrice Valli non comprende come le donne che non hanno concepito figli possano dire di essere affaticate. La domanda rivolta è stata la seguente: “Ma è faticosa la vita con tre bimbi?”. E la giovane ha replicato: “Quando donne senza figli mi dicono sono stanca, non oso immaginare con 3 figli cosa possano dire”. E in seguito, soprattutto su Twitter, sono iniziati a circolare messaggi contrariati.

