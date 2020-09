“Mi sono rotta un polso…”. Elettra Lamborghini, incidente all’addio al nubilato. Cosa è successo

Vi abbiamo raccontato proprio nella giornata di ieri, venerdì 4 settembre, dell’addio al nubilato di Elettra Lamborghini, in attesa che possa convolare a nozze con Afrojack il prossimo 26 settembre. C’è stato indubbiamente tantissimo divertimento e risate incontrollate durante il party, che comunque ha rispettato tutte le prescrizioni anti-contagio da coronavirus. Nonostante ciò, qualche imprevisto è accaduto come spiegato dalla stessa artista attraverso alcune storie su Instagram.

La serata è stata alquanto entusiasmante e nella frenesia assoluta può capitare che succedano degli incidenti. Proprio come è successo all'ereditiera. Per fortuna nulla di grave, infatti è stata lei stessa a comunicare a tutti quanto fosse accaduto. Innanzitutto bisogna precisare che praticamente tutti i suoi amici avevano bevuto parecchio alcol, ubriacandosi. Tutti hanno affrontato questa festa in modo anche esagerato ed ecco che si è dunque materializzato l'inconveniente.















Durante l'addio al nubilato immancabili sono state anche le mascherine e il gel igienizzante per garantire la massima sicurezza. C'è stato anche tanto cibo, tanta musica. Un giorno sicuramente che non sarà dimenticato facilmente. E c'è curiosità su come abbia reagito a questa festa il suo futuro sposo. Ritornando all'argomento principale, la Lamborghini ha dunque avuto un incidente durante il party, incidente che non le ha causato problemi, ma semplicemente un sacco di risate.















La cantante bolognese è astemia e quindi si è goduta ciò che hanno fatto i suoi amici da ubriachi. In particolare, ha detto: "Non potete capire cosa vuole dire essere astemia. Io sono la migliore amica degli ubriachi. Io me la rido". E poi ecco spiegato l'imprevisto: "Io sono cascata e mi sono spaccata un polso". Ha comunque tenuto a precisare che si è trattato di un modo di dire e che non si è infortunata realmente. Non ha specificato in che modo è dunque caduta per terra.









Per l’addio al nubilato ha deciso di partire a bordo di un’automobile in compagnia delle sue carissime amiche e del suo amico Marco Ferraro. I gadget scelti per l’occasione sono tutti di colore rosa e recanti la scritta ‘Bride Elettra’. I festeggiamenti possono dunque partire ufficialmente. L’organizzazione dell’evento non ha infatti tralasciato alcun aspetto, garantendo piena sicurezza a tutti.

