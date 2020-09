“Ma lei non lo è!”. Belen insultata per le foto hot, ora è Maurizio Costanzo a intervenire

Belen Rodriguez è indiscutibilmente una delle donne più belle che si trovano in Italia. Nonostante questo, è spesso vittima di situazioni poco piacevoli. Se da una parte i messaggi e i mi piace non si contano praticamente più, visto che ne arrivano a decine di migliaia, dall’altra c’è l’aspetto degli insulti e delle critiche degli hater, molto spesso invidiosi di lei. Su questa situazione è intervenuto anche il popolare conduttore televisivo Maurizio Costanzo, che cura una rubrica su un settimanale.

Più precisamente ‘DiPiù’, rubrica Domande & Risposte. Replicando ad una domanda posta da un suo lettore: “Belen fa male a mostrarsi senza vestiti in pubblico”, il marito di Maria De Filippi ha prontamente replicato. Infatti è giunta un’importante precisazione da parte dell’uomo: “Lei non è un’intellettuale, è arrivata dall’Argentina e si è fatta largo in Italia grazie alla sua bellezza, oltre per le sue doti da donna da palcoscenico”. Belen ha infatti anche studiato come ballerina e cantante. (Continua dopo la foto)















Le considerazioni di Costanzo non si sono fermate qui, infatti ha voluto ancora aggiungere: “Non so se la gente sia invidiosa. Di certo chi passa il tempo sui social non ha cose più serie e interessanti cui pensare”. Queste sue affermazioni sono quindi state di approvazione. Effettivamente il fascino della Rodriguez è travolgente e questo può provocare, spesso e volentieri nel genere femminile, un po’ di invidia che però talvolta si trasforma in qualcosa di più negativo, con insulti pesanti. (Continua dopo la foto)















Recentemente Belen è stata vittima di un attacco per una foto con pochi vestiti addosso. Un follower le ha infatti scritto: “Cosa penserà di te Santiago?”. Ma lei ha risposto dicendo che penserà di avere una mamma in gamba. I toni nei suoi confronti si sono alzati troppo e Maurizio Costanzo ha cercato dunque di lanciare qualche messaggio in suo favore, nonostante inizialmente le avesse consigliato di non mostrarsi senza veli pubblicamente. Chissà cosa ne penserà l’argentina. (Continua dopo la foto)









Prima di tornare al lavoro, nello studio di Tu sì que vales, ha immortalato lei e il suo gruppo vacanze a bordo piscina e dato il via a una sorta di ‘competizione’ niente di meno che con Cicciolina. Seduta sul bordo della piscina, Belu si è lasciata sfuggire un: “Cicciolina mi fa un baffo!”. Il riferimento è alla coroncina di fiori freschi che porta tra i capelli. E questa frase è subito diventata virale.

Mia Facchinetti compie 9 anni ed è uno splendore: quanto è cresciuta