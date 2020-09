“Incosciente, i miei figli…”. Wanda Nara, l’accusa di Maxi Lopez è pesantissima: cosa è successo a Benedicto e Constantino

Mauro Icardi positivo al coronavirus. Non solo lui tra i casi di positività al virus tra i giocatori del Paris Saint Germain, ma anche i colleghi di squadra con cui ha trascorso alcuni giorni di vacanza, ovvero Neymar, Paredes, Di Maria e Navas. Una nota sul profilo ufficiale di Twitter del club francese ha reso ufficiali gli esiti dei test. Si erano incontrati a Ibiza e il contagio è stato inevitabile. Wanda Nara ha finalmente rotto il silenzio sulla questione.

Si trovano in isolamento, mentre il club ha avviato tutte le procedure prescritte dal protocollo. Si apprende dal sito ANSA che “al momento la gara di campionato contro il Lens prevista per il prossimo 10 settembre è a forte rischio anche se non è stata ancora rinviata. Ma è a rischio anche il big match del 13 settembre contro il Marsiglia. Il regolamento della Ligue 1 prevede che con 4 o più casi di positività al COVID-19 la partita possa essere rinviata”. (Continua a leggere dopo la foto).















E se nei giorni precedenti Wanda Nara ha mantenuto il silenzio per tutelare la sua famiglia, oggi finalmente spende qualche parola a riguardo, senza per questo non attirare la furia di Maxi Lopez. Il post reso pubblico dall’imprenditrice argentina riporta a chiare lettere l’esito del suo test al virus: negativa, come anche i suoi figli. Ma per maggiore tutela, nessuno ha la possibilità di commentare la foto. (Continua a leggere dopo la foto).















Nulla impedisce Maxi Lopez a esprimere la sua a riguardo. Lo ha fatto durante la messa in onda della trasmissione argentina Los Angeles de la mañana. Una furia, Maxi ha così affermato: “Sono indignato, questa donna è un’incosciente per quello che fa. Ho due figli che sono risultati positivi perché lei non ragiona”. È letteralmente esploso pubblicamente, aggiungendo qualcosa in più sul conto di Wanda. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









“Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno si contagiano, ma è l’incoerenza di una madre. Se non lo capisce lei, chi altri potrebbe capirlo?”. Poi Maxi ha rivelato di aver potuto vedere i suoi figli il 15 agosto; dopo non è stato più possibile. “I bambini risultati positivi al coronavirus sono i figli più piccoli di Wanda: Benedicto e Constantino. Valentino, il più grande, è risultato negativo. Juan Icardi, il padre di Mauro, è risultato positivo al test e anche Isabella, la più piccola di Wanda e Icardi. Francesca, la primogenita, è risultata negativa”, afferma la giornalista argentina Karina Iavícoli. E pensare che una didascalia a corredo degli scatti e dei video resi pubblici da Wanda poco tempo fa così recitava: “Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo”.

