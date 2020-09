Jasmine Carrisi, la confessione a cuore aperto della ‘piccola’ di casa. E c’entra proprio il papà Al Bano

La bellissima figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi, ha deciso di intraprendere anche lei la carriera da cantante e si è vociferato anche della possibilità che i due potessero prendere parte al prossimo Festival di Sanremo. Al momento questa ipotesi non è percorribile, ma non è da escludere che possa concretizzarsi in futuro. Intanto, la giovane ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘DiPiù’, dove si è soffermata anche su momenti non propriamente felici trascorsi diverso tempo fa.

Il suo primo singolo musicale, intitolato ‘Ego’, è stato prodotto da Poletti, ovvero lo storico produttore dell’artista originario di Cellino San Marco. A proposito del genitore, ha rivelato che è alquanto geloso di lei, soprattutto da quando si è fidanzata con Alessandro Greco. Alla fine del lockdown i due si sono legati sentimentalmente e papà Al Bano prova un po’ di gelosia, come succede a tutti. Sui social network sono parsi molto complici, uniti, a testimonianza di un grande amore. (Continua dopo la foto)















“Per girare il video della mia canzone mi ero messa una felpa larga, ma avevo la gonna corta. Papà mi fa: ‘Dove te ne vai in giro con quelle cosce di fuori?’ Io mi sono messa a ridere, lui pure”, ha confidato Jasmine. La quale ha ammesso che le farebbe molto piacere duettare con lui: “Abbiamo due generi musicali diversi, ma sarebbe il sogno che si avvera”. Dunque, il traguardo a medio-lungo periodo sarà proprio quello di salire sul palco dell’Ariston al fianco di Albano Carrisi. (Continua dopo la foto)















Però durante l’arco della sua giovane vita ha dovuto anche affrontare momenti decisamente non belli, perché era figlia di un personaggio famoso: “Ho imparato a farmi scivolare addosso tutto quello che fino a questo momento mi impediva di essere me stessa”. E ha in seguito aggiunto: “Essere figlia di Al Bano a volte mi ha fatto soffrire, ma ora voglio cantare con lui”. Jasmine è diventata ormai grande e riesce ad affrontare meglio la pressione subita per molto tempo. (Continua dopo la foto)









Da un po’ di tempo si sta anche prefigurando la possibilità di una sua partecipazione al Festival di Sanremo, magari insieme ad Al Bano, per questo, in un’intervista concessa al settimanale Voi, Jasmine Carrisi ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro. “Non direi mai di no… ma chiaramente sarebbe prematuro per me. E’ ancora troppo presto per affrontare questa esperienza”.

“Una notizia terribile…”. Lutto per Alba Parietti, l’addio social è straziante