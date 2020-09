Poche persone, tante telecamere, e un muro di due metri e mezzo per rispettare le norme anti-coronavirus. Si è aperta così la 77esima Mostra del cinema di Venezia e il Lido, come di consueto (nonostante il Covid), si è trasformato in una passerella sulla quale hanno sfilato vip, attori, cantanti e persone legate al mondo dello spettacolo.

Oltre alla madrina Anna Foglietta, all’inaugurazione erano presenti Cate Blanchett, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, Elodie in compagnia di Marracash, Diodato e la stupefacente Tilda Swinton, con il volto coperto da una mascherina in stile “ballo in maschera”, che ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera. (Continua a leggere dopo la foto)















La terza serata era quella dedicata a Padrenostro di Pierfrancesco Favino. Ma l’attenzione dei fotografi si è concentrata sulla passerella del festival, sugli ospiti e sono state proprio le mise delle signore a catturare l’interesse dei più. Tra questi Georgina Rodriguez, che ha sfilato sul red carpet per partecipare alla prima del film di Pedro Almodovar, “The Human Voice”, sfoggiando un elegantissimo abito a sirena. (Continua a leggere dopo la foto)















La compagna di Cristiano Ronaldo ha conquistato tutti i flash dei fotografi ma ha commesso una gaffe che non è passata inosservata. Quando Georgina è arrivata al Lido si è fermata per salutare i fotografi ma proprio uno di questi movimenti l’ha tradita. All’interno della giacca è spuntato il cartellino con il prezzo ancora attaccato. (Continua a leggere dopo la foto)









Il popolo di Twitter ha commentato tra critiche e un pizzico d’ironia la gaffe che nessuno probabimente si aspettava da lei, sempre così impeccabile e attenta ai dettagli. E c’è anche chi l’ha definita ”brutta e cafona” o addirittura ”grassa”.

“Gettata dalla finestra dopo il parto”. Neonata trovata morta nell’aiuola: la scoperta dopo l’autopsia