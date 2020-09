“Io e te”. Francesco Totti e Ilary Blasi, l’ultima foto-dedica è un colpo al cuore. E il commento del fan è epico

Francesco Totti e Ilary Blasi, impossibile non appassionarsi a loro. Marito e moglie in uno scatto romantico, condiviso con i fan e seguaci quotidianamente schierati per spiare, seppur da lontano e in modo indiretto, come procede la vita di coppia in casa Totti. Merito del “Re e della Regina di Roma”, come qualcuno li ha definiti, che non esitano a rendere pubblici momenti indimenticabili come quello che tra poco vi racconteremo.

A volte non occorrono molte parole per fare comprendere uno stato d'animo o un'emozione. Questo riesce ad accadere a una sola condizione, ovvero che ciò che si prova e ciò che si intende trasmettere, abbia tutta la sincerità di un sentimento profondo. Che sia un abbraccio, una passeggiata al parco con i loro tre figli, che sia persino il momento di una spesa al market, di un primo piano di famiglia, insomma, Ilary e Francesco Totti non mancano mai di genuinità. Il loro grande amore arriva forte e chiaro.















Sarà questo, in fondo, uno dei segreti della loro popolarità? L'ex capitano giallorosso se può dirlo davanti a tutti lo fa senza troppi scrupoli. Non è la prima volta che accade, eppure non si manca mai di originalità, con un effetto 'wow' che ancora sa vincere la partita contro il tempo che passa, nemico numero uno che spesso mette in panchina qualche volto famoso.















Ma come già si diceva, numeri alla mano, non è questo il caso del bomber. L'ultima foto condivisa sul profilo Instagram dove l'ex capitano appare assolutamente rapito dallo sguardo innamorato della moglie parla da sola. Intima, romantica, appassionata, la foto riesce a comunicare l'intensità del momento, complice senza dubbio il panorama mozzafiato e la dedica di Totti rivolta alla sua amata di sempre.









Visualizza questo post su Instagram Io e te….❤️❤️ Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 4 Set 2020 alle ore 11:26 PDT

La didascalia a corredo dell’immagine recita: “”Io e te”. Impossibile non rimanere incantati di fronte alla loro tenerezza. E la cascata di cuori è la prova schiacciante di un amore che viene da sempre apprezzato per semplicità e autenticità. Il post ha meritato anche alcuni commenti epici: “Il re e la regina di Roma” a cui si sono aggiunti i consueti ma sempre meritatissimi: “Siete stupendi”, “Vi amo”, “Bellissimi”, “Vorrei tanto essere guardata così anche io”.

