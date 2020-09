“Le cose stanno così”. Adriana Volpe, dopo le tante voci di crisi la conduttrice vuota il sacco sul marito Roberto

La conduttrice televisiva Adriana Volpe sta portando avanti con successo il suo programma ‘Ogni Mattina’, in onda su Tv8. Se da un punto di vista professionale le cose procedono a gonfie vele, non si sa ancora con certezza cosa stia succedendo a livello personale e sentimentale. Nelle ultime ore l’ha raggiunta il settimanale ‘Visto’, che ha cercato di scoprire di più. Inevitabilmente è stata posta la domanda sull’amore e sul rapporto con il marito Roberto Parli.

A proposito invece della lunghissima querelle con l’ex collega Giancarlo Magalli, la donna ha affermato che non si soffermerà più su questa vicenda: “Attenderò solo le sentenze dei tribunali”. La risposta al quesito sul coniuge non è stata proprio netta e convincente, infatti ha fatto probabilmente in modo di sviare lo stesso con eleganza. Le sue parole fanno comunque intuire che le cose non vadano certamente nella maniera giusta. E chissà se adesso parlerà anche lui. (Continua dopo la foto)















La stessa diretta interessata aveva annunciato che, dopo la sua esperienza al ‘Grande Fratello Vip’, qualcosa era cambiato nei loro rapporti. Sono inoltre tante le settimane trascorse dall’ultima foto insieme. Sia Adriana che Roberto postano spesso immagini, ma esclusivamente singole. Il settimanale ha tentato in tutti i modi di farla sciogliere e farle scappare qualche parola in più. Ma l’ex gieffina è stata brava ad eludere la domanda con una risposta che non chiarisce tutti i dubbi. (Continua dopo la foto)















Ecco quindi le dichiarazioni della Volpe: “In questo momento della mia vita sto gestendo una bellissima trasmissione giornalistica e per una volta sto dall’altra parte della barricata. Mi godo il privilegio di parlare dei fatti degli altri, senza dover parlare dei miei”. Si può quindi parlare di una sorta di no comment da parte della donna, che non ha negato l’esistenza di problemi coniugali. Queste sue frasi aumentano il mistero e fanno ipotizzare che tra di loro ci sia davvero una crisi. (Continua dopo la foto)









Ieri, durante ‘Ogni Mattina’, Barbara Alberti si è soffermata sugli uomini e sulle donne. Ha citato un pensiero, infatti ha dichiarato: “Si sa che gli uomini dalle donne vogliono solo quella cosa”. In seguito Barbara ha sospirato, facendo temere il peggio alla Volpe. Il silenzio è regnato sovrano e tutti hanno pensato in modo molto malizioso. Poi ha chiarito che intendeva che nessun uomo vuole essere interrotto a parlare e Adriana: “Ho tremato”, ha detto.

